Генерал назвав строк, коли Путіну буде зовсім не до України

Протягом найближчих місяців керівництво Кремля, схоже, буде зайняте вирішенням внутрішніх проблем Росії.

"Їм буде не до України", - сказав "Обозревателю" генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"На сьогоднішній день не слід говорити про те, що завтра або післязавтра Російська Федерація буде готова провести якісь масштабні дії проти України. Цього не станеться ані завтра, ані післязавтра. Росія буде зосереджена на внутрішніх проблемах, на реорганізації влади", - упевнений генерал.

У цьому контексті він додав: "Схоже, травень-червень буде найбільш напруженим часом для них - часом перебудови кабінету міністрів". "Їм є над чим працювати внутрішньо. Їм буде не до нас", - запевнив Лопата.

Водночас він наголосив, що і Україні слід зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем. "У нас немає Верховної Ради як такої, вона працює через пень колоду. У нас немає більшості. І думаю, що президент прийде до рішення, що нам треба розігнати цю Верховну Раду і приступити до чогось іншого, поки є цей короткий період часу", - сказав Лопата.

Разом із тим генерал переконаний: "Ніяких дострокових виборів президента не буде", але найближчі кілька місяців слід використовувати для того, щоб продовжувати "піднімати наші Збройні Сили на новий рівень".

Як писав "Обозреватель", раніше Анатолій Лопата заявив, що президенту Росії не судилося досягти свої мети номер один.