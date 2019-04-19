''Газова атака'' в школі: спливли подробиці НП на Донбасі

Поліція поки не встановила особи зловмисників, які розпилили газ у школі №7 в Авдіївці Донецької області. У результаті події постраждали 16 дітей.

Як повідомила OBOZREVATEL старший інспектор сектора моніторингу Покровського відділу поліції Яна Осетрова, хулігани розпилили газ у коридорі на першому поверсі.

"Постраждалим була надана медична допомога і зараз, наскільки мені відомо, діти перебувають удома", – зазначила вона.

НП у школі Авдіївки

У поліції уточнили, що за попередньою інформацією зловмисники використовували газовий балончик.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин зазначеного факту, буде дана відповідна правова кваліфікація, відзначили в поліції.

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Між тим керівництво навчального закладу вирішило зупинити навчальний процес.

Випадок трапився у м. Авдіївка Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області охоронець під час конфлікту вистрілив школяреві в голову з пневматичної гвинтівки. У результаті підліток отримав тяжке поранення і був госпіталізований. Стрілку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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