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"Ганьба вбивцям!" У справі загиблого журналіста з Черкас стався гучний поворот

1.9тЧитати матеріал російською

Городищенський районний суд Черкас відпустив під домашній арешт двох із п'яти обвинувачених у виконанні вбивства місцевого журналіста Василя Сергієнко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Ольга Худецький. "Двох із п'яти обвинувачених у виконанні вбивстві Василя Сергієнка, Віктора Горбенка і Романа Недибалюка, відпустив під домашній арешт Городищенський районний суд Черкас", – написала вона.

Таке рішення суддів активісти зустріли вигуками "За скільки вас купили ?!", а обвинувачених після виходу на волю проводжали криками "Ганьба вбивцям!".

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Василь Сергієнко

Василь Сергієнко

"24"

Вони також провели на вході біля Городищенського суду акцію протесту з вимогою покарати як виконавців, так і замовника вбивства Сергієнка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня 2014 року в місті Корсунь-Шевченківський невідомі викрали журналіста Сергієнка, тіло якого з ознаками насильницької смерті було виявлено в лісовому масиві одного із сіл Корсунь-Шевченківського району.

На тілі Василя Сергієнка, коли його знайшли, були численні сліди від тортур. Але що саме таким чином вибивали із журналіста, з'ясувати так і не вдалося. Сергієнко був на Черкащині одним із лідерів місцевої самооборони Майдану і прихильником ВО "Свобода".

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Місце
УкраїнаЧеркаси
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