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Кисельов і Ганапольський: російська опозиціонерка назвала можливих жертв Путіна

1.4тЧитати новину російською

Українським спецслужбам після інсценуації вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка і отриманн інформації про імовірних варто звернути увагу на безпеку тих опонентів путінському режиму, прізвища яких постійно звучать в ефірах різних пропагандистських прокремлівських телеканалів.

Про це в ефірі ObozTV заявила російська опозиціонерка Ольга Курносова.

"Звичайно, треба грати на випередження, бо ми весь час запізнюємося. Якщо підказувати українським спецслужбам, то я б в першу чергу охороняла тих людей, про яких багато говорять на російському телебаченні. Спочатку таку медійну персону створюють, щоб потім резонансною була ліквідація" , - зазначила вона.

За її словами, так званий список потенційних жертв можна скласти, подивившись ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Я бажаю всім тільки добра і здоров'я, але я б порекомендувала бути обережними Іллі Пономарьову, Євгену Кисельову, Матвію Ганапольському. Ці прізвища постійно вимовляються в ефірах у Соловйова. Послухайте який-небудь жахливий "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", і ви почуєте прізвища тих, кого потрібно охороняти", - додала Курносова.

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Також вона прокоментувала твітти редактора телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян, яка приписала до убитих в Україні відомих діячів і нардепа Володимира Парасюка.

"Це може бути і застереження, а може бути і "злив". Вчора Ілля Пономарьов писав у себе в Facebook, що в українських спецслужб є інформація, про "замовлення" трьох російських опозиціонерів в Україні. Ми розуміємо, що російські спецслужби шукають виконавців в Україні і такі люди є в будь-якій країні. У Лондоні Скрипалів і то намагалися отруїти, а Литвиненка отруїли", - констатувала російська опозиціонерка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот можливого вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий, все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства.

Пізніше було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.

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Теми
Ефіри Oboz TVЕксклюзивПряма трансляціяЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Ольга КурносоваМатвій ГанапольськийЄвген КисельовІлля ПономарьовВолодимир Парасюк
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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