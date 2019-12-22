ФСБівці купують громадянство України: ЗМІ розкрили схему

Співробітники Федеральної Служби Безпеки Росії можуть безперешкодно отримати українське громадянство і підготувати будь-який злочин прямо "під носом" українських правоохоронців.

Як стверджують у розслідуванні ТСН.Тиждень, ціна питання – 2 тис доларів. При цьому вони ще примудряються вести свій бізнес на території України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, СБУ викрили цілу сімейну справу офіцерів ФСБ на території України. Як з'ясувалося, їм допомагають українські чиновники.

ФСБівці купують громадянство України Скріншот відеосюжету ТСН

За версією контррозвідки, яка наразі проводить обшуки в декількох містах країни, чиновники сервісного центру в Херсоні допомогли легалізувати офіцера російських спецслужб, так званого помічника з економічних питань окупаційної адміністрації в Донецьку Миколу Ситова. Видали йому посвідчення водія на ім'я громадянина України Іванова Миколи Олеговича.

Крім того, повідомляється, що він став в Україні сумлінним платником податків, оскільки має ідентифікаційний код. Отримати його, стверджують журналісти, росіянину допомогли також продажні українські чиновники, зробивши йому український паспорт.

"В окупованому Донецьку чистих українських книжечок залишилося безліч. Але ще з травня 2014 року в реєстрі МВС вони серед викрадених і втрачених. Українські податківці чомусь вирішили не зважати на те, що паспорт пробивається, як крадений, і видали всі необхідні документи новоспеченому бізнесмену з російськими погонами", – йдеться у матеріалі.

При цьому в Дружківці, де ФСБівець отримав українські документи, запевняють, що дозвіл видати документ їм дали з Києва. "Безпека держави продається просто за пару тисяч доларів. Саме за таку суму українські чиновники створили нову особистість офіцера країни-агресора", – повідомили журналісти.

При цьому, також стало відомо, що СБУ викрила Миколу Іванова-Ситова разом із його братом, коли росіяни готували теракт в Управлінні СБУ в Маріуполі. Так правоохоронцям вдалося вийти не тільки на схему легалізації агентів, але і на їх "бізнес". Ситови створили цілий канал перегону в Росію вкрадених в Україні автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки в Москві невідомий відкрив стрілянину. У результаті загинув силовик, а поранення отримали п'ять осіб.

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