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ФСБ знову затримала кораблі в Азовському морі

1.7тЧитати новину російською

ФСБ РФ зупинила в Керченській протоці відразу 5 морських суден, які йшли з портів Бердянська і Маріуполя.

Про це повідомив в Facebook журналіст, редактор видання BlackSeaNews і керівник проекту "Майдан закордонний справ" Андрій Клименко.

"Сьогодні, 31 травня 2018 у інтервалі між 4:40 і 5:30 Берегова охорона ФСБ РФ затримала в Керченській протоці відразу 5 морських суден з вантажами, йшли з Бердянська і Маріуполя за призначенням", - написав він.

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У свою чергу прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі "Громадському радіо" пояснив, що суду зупинили для огляду.

"Мова не про затримку, а огляд, про що ми вже не раз говорили", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська. У Держприкордонслужбі тоді також заявили, що суду не затримували, а лише оглянули .

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Слободян
Місце
Україна
Об'єкти
Державна прикордонна служба УкраїниФСБ
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