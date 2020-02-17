Федеральна служба безпеки заявила про затримання українського націоналіста в окупованому Росією Криму.

Проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про участь у "збройному формуванні" – батальйоні імені Номана Челебіджихана. Про це повідомили в пресслужбі управління ФСБ.

"Слідчим відділом УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу стосовно жителя Чорноморського району Республіки Крим, підозрюваного в участі в діяльності незаконного збройного формування, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації (ч. 2 ст. 208 КК РФ)", – йдеться у зверненні.

ФСБ заявила про затримання в Криму українського націоналіста

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти затримали судно з українцями 15 лютого. У ФСБ заявили, що нібито спіймали браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставною сіткою, якою заборонено ловити рибу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!