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17 лютого • оновлено в 10:11
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ФСБ заявила про затримання в Криму українського націоналіста

2.7т
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Федеральна служба безпеки заявила про затримання українського націоналіста в окупованому Росією Криму.

Проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про участь у "збройному формуванні" – батальйоні імені Номана Челебіджихана. Про це повідомили в пресслужбі управління ФСБ.

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"Слідчим відділом УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу стосовно жителя Чорноморського району Республіки Крим, підозрюваного в участі в діяльності незаконного збройного формування, що діє на території іноземної держави з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації (ч. 2 ст. 208 КК РФ)", – йдеться у зверненні.

ФСБ заявила про затримання в Криму українського націоналіста

ФСБ заявила про затримання в Криму українського націоналіста

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти затримали судно з українцями 15 лютого. У ФСБ заявили, що нібито спіймали браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали і ставною сіткою, якою заборонено ловити рибу.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Зря видео вставили, сейчас кастрюлями опять шаровары стирать придется.
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Golan Sim
Golan Sim
Не понял, это как? Некий челебиджихан, оказывается, тоже был украинским националистом? ))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А что, совместный военно-морской десант двух мега держав укурины и Румынии ещё не освободил его, в результате МОЩНОЙ и ФЕЕРИЧНОЙ спецоперации?))) Или как-то ссыкотно им?)))
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