Силовики Путіна знову почали хапати українців після обміну: подробиці

У ФСБ Росії заявили про затримання 30 грудня двох українців, яких звинувачують у спробі покинути анексований Крим в обхід російських пунктів пропуску.

Про це повідомило видання "Крыминформ", яке підтримує окупантів, із посиланням на Федеральну службу безпеки. Імена затриманих не розголошуються (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Як зазначає ЗМІ, російські силовики зловили чоловіків у темний час доби. "У поле зору прикордонників потрапили двоє осіб, які слідували у напрямку до лінії розмежування", – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація

Повідомляється, що "українці мають кримінальне минуле" і на території анексованого Криму "перебивалися випадковими заробітками".

Щодо кожного із затриманих порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 322 КК РФ – незаконний перетин Державного кордону РФ. Їм обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Також журналісти опублікували кадри затримання з оперативного відео прикордонного управління ФСБ:

Двоє людей біля кордону Скріншот

Двоє людей біля кордону Скріншот

Затримання Скріншот

Затримання Скріншот

Затримання Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

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