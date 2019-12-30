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30 грудня • оновлено в 19:53
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/ Розслідування

Силовики Путіна знову почали хапати українців після обміну: подробиці

6.6т
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У ФСБ Росії заявили про затримання 30 грудня двох українців, яких звинувачують у спробі покинути анексований Крим в обхід російських пунктів пропуску.

Про це повідомило видання "Крыминформ", яке підтримує окупантів, із посиланням на Федеральну службу безпеки. Імена затриманих не розголошуються (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Як зазначає ЗМІ, російські силовики зловили чоловіків у темний час доби. "У поле зору прикордонників потрапили двоє осіб, які слідували у напрямку до лінії розмежування", – йдеться в повідомленні.

Новини
Далі – Крим: у Зеленського розкрили подробиці наступного обміну полоненими

Ілюстрація

Ілюстрація

Повідомляється, що "українці мають кримінальне минуле" і на території анексованого Криму "перебивалися випадковими заробітками".

Щодо кожного із затриманих порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 322 КК РФ – незаконний перетин Державного кордону РФ. Їм обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Також журналісти опублікували кадри затримання з оперативного відео прикордонного управління ФСБ:

Двоє людей біля кордону

Двоє людей біля кордону

Скріншот

Двоє людей біля кордону

Двоє людей біля кордону

Скріншот

Затримання

Затримання

Скріншот

Затримання

Затримання

Скріншот

Затримання

Затримання

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим ФСБ затримання фотографии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обсс: *Силовики Путина снова начали хватать украинцев после обмена! *!! "...российские силовики поймали мужчин в темное время суток. "В поле зрения пограничников попали два человека, которые следовали по направлению к линии разграничения" Так неХР шастать по ночам через границу! А какая страна не задержала бы этих де би лов? А как смотрятся на коленях с поднятыми руками!
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5
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Micha, а как смотрятся на коленях, когда просят путина помочь граждане России ? Видео на ютубе море :)))
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0
2
Ukraine The
Ukraine The
Ну все. Можно выть об очередных "политических узниках Кремля".
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