ФСБ задумала "прибрати" Суркова і Пушиліна: що відомо

ФСБ Росії розпочала новий комплекс заходів, спрямованих на підрив позицій помічника президента РФ Владислава Суркова на території "Донецької народної республіки".

Спецслужба також працює над усуненням від влади його ставлеників на чолі з Денисом Пушиліним, ватажком "ДНР", повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Паралельно з запуском інформаційної кампанії щодо зміни куратора "ЛДНР" (Суркова на Бабича) і подачі Сурковим заяви про відставку в зв'язку з провалом його діяльності на українському напрямку і невдоволенням Путіна (в варіації – "в зв'язку з важкою хворобою"), також проводиться комплекс заходів в соціально-економічній сфері", - зазначив він.

Пушилін і Сурков

Тимчук зазначив, що за вказівкою генерал-полковника ФСБ Бесіди (головний куратор "ЛДНР" від Луб'янки), керівництво "Внешторгсервіса" (головні бенефіціари - генерал-полковник ФСБ Чемезов і генерал-полковник ФСБ Бесіда) не здійснює, або ж затримує виплати в "республіканський бюджет" з метою формування його катастрофічного дефіциту.

"На думку луб'янських ініціаторів комбінації, такі кроки повинні вже в літній період привести соціально-економічні потрясіння (припинення виплати зарплат і соцвиплат, а також недофінансування інших соціальних статей бюджету) і, відповідно, до критичного невдоволення діяльністю Пушиліна і його команди. Що, в свою чергу, дасть підстави для їх усунення і призначення підконтрольних Луб'янці людей", - уточнив він.

Таким чином, за словами Тимчука, в передчутті запланованого Кремлем запуску через проросійські сили в Україні (яскравий приклад - В.Медведчук) "автономії Донбасу", "хлопці з Луб'янки і їх покровителі з Кремля хочуть отримати не тільки повний економічний, а й політичний контроль над тимчасово окупованими територіями, відтіснивши інших гравців (ГРУ)".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня російський проект WarGonzo , який підтримує бойовиків на Донбасі, з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ підтвердили, що Сурков продовжує курувати терористичні "ДНР" і "ЛНР".

Раніше ходили чутки, що Сурков, найімовірніше, покинув пост головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували відкликаному послу в Білорусі Михайлу Бабичу.

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