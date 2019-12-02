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2 грудня • оновлено в 11:13
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/ Розслідування

"Фоточки для Гааги": воїн ООС показав, чим Росія обстрілює Донбас

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У мережі з'явилися фото смертоносних боєприпасів, якими російські окупанти не припиняють обстрілювати Донбас. Більше того, вони прилітають навіть у житлові будинки мирного населення.

Докази російської агресії на сході України показав на своїй сторінці у Facebook воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії Харитін Старський.

"Ось це – російські "ПОМКи", просто з нашої зони відповідальності. Протипіхотні осколкові міни. Ніколи в Україні не вироблялися і не завозилися. Прилетіли від російських бойовиків практично у приміську зону, дивом не угробивши місцевих жителів, які там займаються господарством. Ось так наш російський противник намагається "звільнити" українські міста від українців", – написав захисник.

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Старський зазначив, що терористи підступно встановлюють вибухові пристрої в "зеленках", де місцеві жителі випасають худобу. Одного разу українським Героям дивом вдалося запобігти трагедії, адже міна була виявлена всього за сотню кроків від бабусі, яка прийшла в посадку з козою. За словами захисника України, окупантам глибоко байдуже, в кого стріляти. Так, наприклад, в листопаді вони накрили вогнем звичайних робітників, які лагодили дах.

"Тому сьогодні єдина сила в країні, яка здатна протистояти російським окупантам, – це були і залишаються українські військові. Працюємо на "два" фронти: допомагаємо цивільним і даємо адекватного тягла дірявим алкашам – аби ті не стріляли в українців. Поки ми тут, можна не боятися – так кажуть місцеві. Отже, братики, працюємо на перемогу, а фоточки прибережемо для Гааги", – оптимістично підсумував Старський.

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Facebook Харитона Старського

Окупанти встановлюють розтяжки біля мирного населення

Окупанти встановлюють розтяжки біля мирного населення

Facebook Харитона Старського

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Facebook Харитона Старського

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Facebook Харитона Старського

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Facebook Харитона Старського

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Російські міни, якими Росія обстрілює Донбас

Facebook Харитона Старського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Старський опублікував фото, які доводять використання Росією фосфорних снарядів під час бомбардувань Донбасу. Використання таких боєприпасів заборонено в усьому світі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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Комментарии на сайте не модерированы
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
"В сети появились фото смертоносных боеприпасов..." А бывают боеприпасы не смертоносные?
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фил филька
фил филька
фоточки детских могил на аллее ангелов для гааги подойдут? или там дети неправильных украинцев лежат?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
У Гаагского суда избыток гуманизма. Кaцaпcкaя дpянь это воспринимает как слабость. Поэтому кaцaпьe нужно вeшaть до Гааги.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Levitsky Valery, Валерик! Или теперь Валерко?.. Не важно. Понимаешь в чем дело, вы можете Гааагакать хоть сто лет, толку не будет. Чтобы засудить Россию нужно ее победить. Вот чтобы украинские танки на Красной площади. Действуй.
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