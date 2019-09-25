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27 вересня • оновлено в 19:41
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"Формула Путіна": ветеран АТО розгромив план врегулювання на Донбасі

18.1т Читати матеріал російською

План мирного врегулювання на Донбасі, відомий як "формула Штайнмаєра", насправді є "формулою Путіна".

Про це заявив у ефірі ObozTV ветеран АТО на Донбасі Юрій Кочевенко. На його думку, навіть саме формулювання – "формула Штайнмаєра" – обране, "щоб зайвий раз заплутати людей".

"Ви кажіть прямо – ми погоджуємося, що вибори на Донбасі відбудуться без виведення окупаційних військ і без повернення контролю над кордоном України. Це будуть псевдовибори, буде ілюзія, але потім доведеться визнати їх", – зазначив Кочевенко.

"Вчепилися у це формулювання. У нас поки що це виглядає як формула Путіна, а не Штайнмаєра. Все ж таки хотілося б, щоб відновлення нашої територіальної цілісності і захист державності відбувалося бодай за формулою Зеленського", – додав він.

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За словами ветерана АТО, у цій формулі має забезпечуватися захист українських національних інтересів.

"Не ми нападали, не ми анексували території. Ми ж не говоримо про особливий статус Ростовської області. На нас напали, окупували частину нашої території, погрожують повномасштабним військовим вторгненням досі. І вимагають від нас іти на якісь поступки", – обурився Кочевенко.

Також ветеран АТО нагадав, що на Донбасі, незважаючи на переговори, терористи "Л/ДНР" продовжують обстріли українських позицій.

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"Якщо ми будемо на 82 мм відповідати 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, тоді обстріли припиняться. А поки ми взагалі не відповідаємо чи відповідаємо так, що ворог цієї відповіді не відчуває або відчуває слабко, вони так нахабно надалі поводитимуться. Формула президента Зеленського має полягати в тому, що ми не віддамо ні клаптика своєї землі. І якщо треба буде стояти – будемо стояти", – додав він.

"Формула Путіна": ветеран АТО розгромив план врегулювання на Донбасі

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і зброї в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

  • Фактично, "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.

  • Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

  • 18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

  • Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

  • Незабаром була озвучена і позиція представника України у Мінську другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

  • 19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Юрій Кочевенко
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
У клоуна нет планов по освобождению Донбасса и Крыма. План был у Порошенко. Он предусматривал ввод войск ООН на всю территорию оккупации. А клоун от этого отказался
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Semenov Igor
Semenov Igor
"По словам ветерана АТО, в этой формуле должна обеспечиваться защита украинских национальных интересов." --- "Национальные интересы" - это коллективные интересы всего народа страны. Народ Крыма и Донбасса - также является носителем национальных интересов своих регионов. А после вооруженного антиконституционного переворота в стране в 2014 году - национальные интересы разных регионов в стране стали разными. И регион Крым и Донбасс - не выбирали новую и не голосовали за новую власть в стране и не делегировали новой власти отстаивать свои интересы и сами отстивают свои национальные интересы - интересы своего региона. А в чем проблема?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Григоренко Николай, --- "Но да же в таком случае, в Конституции Украины не предусмотрен референдум " --- Извините, я не знал. Я ждумал, что при совершении вооруженного антиконституционного переворота страны, Конституция страны прекращает свое действие. А Вы мне разъяснили, что "тут конституция работает, а тут нет, выборочно...." А может организаторам референдумов в Крыму и на Донбасмсе надо было согласовать свои референдумы с теми, кто вооруженным путем антиконституциолнно захватили власть в стране? И при этом эти рефрендумы осуждали и народ на них выступал против антиконституционного захвата власти в стране ничтожным меньшенством.... И почему жителей Крыма и Донбасса должно интересовать мнение тех регионов, которые поддержали военный переворот на Украине? Ну да ладно, это я задаю вопросы от скудности своего ума.... Украинцы - они всегда и во всем правы.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Григоренко Николай, "В Украине не было переворота.В отличии Донбасса и Крыма. " - Спасибо, объяснили. Значит власть на Украине сменилась согласно конституции Украины - Основного Закона страны. А наши, российские, СМИ - все врут!
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руденко евгений
руденко евгений
что ж такое? - все дают советы президенту...
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
руденко евгений, Потому, что он тупой.
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