"Формула Путіна": ветеран АТО розгромив план врегулювання на Донбасі

План мирного врегулювання на Донбасі, відомий як "формула Штайнмаєра", насправді є "формулою Путіна".

Про це заявив у ефірі ObozTV ветеран АТО на Донбасі Юрій Кочевенко. На його думку, навіть саме формулювання – "формула Штайнмаєра" – обране, "щоб зайвий раз заплутати людей".

"Ви кажіть прямо – ми погоджуємося, що вибори на Донбасі відбудуться без виведення окупаційних військ і без повернення контролю над кордоном України. Це будуть псевдовибори, буде ілюзія, але потім доведеться визнати їх", – зазначив Кочевенко.

"Вчепилися у це формулювання. У нас поки що це виглядає як формула Путіна, а не Штайнмаєра. Все ж таки хотілося б, щоб відновлення нашої територіальної цілісності і захист державності відбувалося бодай за формулою Зеленського", – додав він.

За словами ветерана АТО, у цій формулі має забезпечуватися захист українських національних інтересів.

"Не ми нападали, не ми анексували території. Ми ж не говоримо про особливий статус Ростовської області. На нас напали, окупували частину нашої території, погрожують повномасштабним військовим вторгненням досі. І вимагають від нас іти на якісь поступки", – обурився Кочевенко.

Також ветеран АТО нагадав, що на Донбасі, незважаючи на переговори, терористи "Л/ДНР" продовжують обстріли українських позицій.

"Якщо ми будемо на 82 мм відповідати 120 мм, а на 120 мм – 152 мм, тоді обстріли припиняться. А поки ми взагалі не відповідаємо чи відповідаємо так, що ворог цієї відповіді не відчуває або відчуває слабко, вони так нахабно надалі поводитимуться. Формула президента Зеленського має полягати в тому, що ми не віддамо ні клаптика своєї землі. І якщо треба буде стояти – будемо стояти", – додав він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і зброї в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично, "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України у Мінську другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

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