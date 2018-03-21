"Фантастичний роман": Ситник звинуватив ЗМІ через прослушку Холодницького

Інформація про прослуховування в кабінеті глави САП Назара Холодницького є спотвореною засобами масової інформації.

Як передає "Укрінформ", про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, звинувативши ЗМІ в поширенні неперевірених даних.

"На жаль, специфіка медійного простору в Україні така, що, не маючи жодного коментаря від уповноважених органів, журналісти пишуть таке, що, чесно кажучи, фантастичний роман просто відпочиває. Тут нема чого коментувати", - сказав Ситник.

Журналісти, за словами Ситника, можуть самі запитати у керівника САП Холодницького про те, що ж "він там знайшов у своєму кабінеті".

Також глава НАБУ підкреслив, що не дозволить, щоб "хтось із влади взяв під контроль те, що відбувається в НАБУ і САП".

Відзначимо, раніше була інфорація, що прослушка в кабінеті глави САП Назара Холодницького була встановлена ​​співробітниками НАБУ під процесуальним керівництвом департаменту розслідувань у сфері держслужби і держвласності Генпрокуратури і з санкції суду. "Жучки" були закладені в акваріум.

Як писав "Обозреватель", 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".