Фаланги відрізали, око залило кров'ю: у Херсоні жінки підірвалися на петардах

У Херсоні дві молоді жінки підірвалися на петардах під час святкування Нового року.

Так, одна з них, святкувала разом з батьками чоловіка на Забалці. У новорічну ніч господарі вийшли у двір, щоб спостерігати за святковим салютом, повідомляє "Херсон Типовий".

Вони запросили з собою і гостю, причому хтось вручив їй цілий блок з декількох підпалених петард. При цьому одна з них вибухнула прямо в руках у жінки. Потім її відвезли в міську клінічну лікарню імені Афанасія і Ольги Тропіних.

УНН

Там пацієнтку оперували протягом декількох годин, і хірурги змушені були ампутувати кілька нігтьових фаланг.

На Бериславському шосе інша городянка в новорічну ніч теж вирушила у двір багатоповерхівки подивитися, як інші члени компанії кидають петарди. Одна із нихіпотрапила прямо в око 29-річній жінці.

Око у неї відразу залилося кров'ю і помутніло, ним вона тепер бачити не може. Після стабілізації стану її мають відправити до Одеси – можливо, тамтешні офтальмологи зможуть повернути їй зір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові у вівторок вночі 1 січня, під час спроби запустити феєрверк 34-річний чоловік отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.