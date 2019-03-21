Вже встановили непоодинокі випадки порушення податкового законодавства з боку операторів згаданого ринку: компаній, що займаються збором вторсировини, а також оптових постачальників, які доправляють брухт переробникам.

Ні для кого не є секретом, що левова частка металобрухту в Україні виникає на ринку "нізвідки": вона збирається через закупівлю цієї вторсировини у населення за готівкові кошти. Так званих майданчиків з прийому металобрухту по країні тисячі чи навіть десятки тисяч.

Порушення, які ми виявляємо, пов’язані з легалізацією придбаної у громадян сировини з залученням підприємств, що мають ознаки фіктивності, або які використовують фіктивну документацію. Мета такої легалізації – формування витратної частини та податкового кредиту з ПДВ.

Тобто на практиці бачимо підприємства, що не мають ані трудових ресурсів, ані промислових майданчиків, ані відповідного устаткування, але при цьому вони виступають як постачальники та учасники проведення фінансових операцій. Джерело походження металобрухту в переважній більшості випадків залишається невідомим. А сама сировина далеко не завжди може відповідати встановленим стандартам (вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки) та законодавчим вимогам відповідно до Закону України "Про металобрухт".

Отже, звертаюсь до операторів ринку з попередженням.

Відпрацювання підприємств, які зайняті в сфері збору та транспортування металобрухту та мають ознаки високого ступеня ризиковості, ДФС визнала одним із стратегічних напрямків в своїй контрольно-перевірочній роботі 2019 року.

Нами досліджується кожен ланцюжок від появи документації до фактичного транспортування та реалізації сировини. Рано чи пізно побачимо всіх.

До речі, протягом минулого року згідно плану-графіку вже було перевірено 21 підприємство. Як результат: донараховано 490 млн. грн. та зменшено збитки на 651 млн. грн.

Цьогоріч до плану-графіку проведення планових перевірок включено 101 суб`єкт господарювання (54 СГ оптовики та 47 СГ переробники).

Бюджет держави має отримувати все, що йому належить за законом, від кожного платника податків.

Тож, працюємо далі.

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