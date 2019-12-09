Можлива ескалація: Тука дав небезпечний прогноз щодо нормандської зустрічі

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука зізнався, що "не відчуває ніякого оптимізму" з приводу нормандського саміту 9 грудня.

"Будь-яких передумов – хоч найменших – не тільки на вирішення питання про деокупацію Донбасу, а навіть просто натяків на це, я абсолютно не бачу", – заявив він OBOZREVATEL.

Оцінюючи підсумки закритого засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), що відбулося напередодні нормандського саміту, і озвучених на ньому п'яти вимог української сторони, Тука зауважив: "Це набір гасел і штампів. Жоден з них новим не є. Кожен з них був озвучений багаторазово".

Володимир Зеленський, Володимир Путін

За його оцінками, після нормандської зустрічі на Донбасі може зберегтися поточний градус протистояння або мати місце ескалація. "Такого розвитку подій я виключати не можу. Навіть вчора і позавчора (7-8 грудня, – Ред.) були посилені обстріли, зокрема, в Золотому. А в демілітаризованій зоні в Станиці Луганській були помічені люди у військовій формі і навіть зі зброєю", – нагадав Тука.

"Ескалація можлива. Але в тому, що Україна не буде ініціатором, у мене сумнівів немає", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, РНБО на секретному закритому засіданні 7 грудня за участю президента України Володимира Зеленського затвердив основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі. Зокрема, визначено 5 вимог України на нормандському саміті: повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, повернення полонених, припинення вогню, повернення контролю над кордоном, місцеві вибори.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін спрогнозував, що на нормандському саміті президент Росії Володимир Путін спробує домогтися контролю над усією Україною і розширити сценарій Донбасу на нові території.

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