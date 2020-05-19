Експрокурору оголошено підозру в справі Майдану

Чинному адвокату й колишньому старшому прокурору відділу столичної прокуратури оголосили підозру в перешкоджанні протестам на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Зазначається, що йдеться про події, які відбувалися зокрема 18 лютого 2014 року.

За даними слідства, тоді колишній прокурор, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими на той час ще міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

У подальшому до протестувальників також було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою у період з 19 по 22 лютого 2014-го.

Так, підозрюваному інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, зловживання службовим становищем, службове підроблення, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014 р.); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Зазначається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ексберкутівцю" оголосили підозру у насильницькому перевищенні влади при перешкоджанні протестам на Майдані в листопаді 2013 року.

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