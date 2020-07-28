Екснардеп-втікач розповів пропагандистам про "держпереворот" в Україні

Колишній народний депутат Спиридон Кілінкаров заявив російським пропагандистам про "держпереворот" в Україні і необхідність розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі.

Як передає "Газета.ру", в ефірі телеканалу "Росія 1" він висловив думку, що всі досягнуті домовленості про тимчасове перемир'я рано чи пізно порушаться.

Також екснардеп, який втік до Росії, назвав Майдан в Україні "держпереворотом", який нібито привів до "глухого кута" на Донбасі.

"Вихід з глухого кута, в який ми зайшли, там же де і вхід – потрібно вийти і визнати державний переворот, засудити людей, причетних до цього державного перевороту", – заявив Кілінкаров.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кілінкаров закликав Зеленського влаштувати показові страти над націоналістами.