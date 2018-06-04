Ексклюзив про "вбивство" за $50 тисяч: Бабченко назвав готових заплатити

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, заявив, що втомився від наполегливої уваги ЗМІ.

"Колеги, я все розумію. Але повірте - у мене зараз така купа проблем, мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я шалено втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на грані нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити", - написав він у Facebook.

Буквально через кілька хвилин журналіст повідомив, що вже з'явилися бажаючі заплатити 50 тисяч доларів за ексклюзив - пропагандисти телеканалу "Росія".

"Знаєте, хто погодився заплатити мені за інтерв'ю першим? Відразу? Навіть без торгу? Телеканал" Росія ". Так ось, друзі мої, якщо ви до сих пір так нічого ще й не зрозуміли, скажу вам простими словами - пропозиція тільки для ЗМІ, а не для бл*дскіх пропагандонов, засуньте свої гроші собі в дупу і йдіть на*уй, бл*ді, і навіть не думайте мені писати ні з якими своїми бл*дськимі кривавими грошима - так доступно? А на ваш телеканал я, безумовно, обов'язково приїду. Тільки пізніше. І на "Абрамс". І не для інтерв'ю", - заявив він.

Відзначимо, що деякі українські журналісти повідомили, що Бабченко їм дійсно озвучив цю суму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними СБУ, крім замаху на Бабченко в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб. Серед них - журналісти Матвій Ганапольський і Євген Кисельов, Осман Пашаєв і Соня Кошкіна.