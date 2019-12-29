Ексберкутівців вивезли з Лук'янівського СІЗО: що далі

Ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі участніклов Революції Гідності на Майдані, вивезли з Лук'янівського СІЗО.
Як повідомляє "24 канал", Янишевського, Зінченка і Аброськіна при обміні можуть передати російській стороні.
Янішевський, Зінченко і Аброськін
24 канал
Адвокат Ігор Варфоломєєв зазначив, що поки не знає, чи повезли їх на місце обміну до Донецької області.
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"Знаємо, що їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, вночі. Колеги їхні говорили", – підкреслив Варфоломєєв.
Тим часом, під СІЗО продовжують протестувати проти обміну колишніх бійців "Беркуту".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають у СІЗО.
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