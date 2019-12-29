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29 грудня • оновлено в 11:58
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Ексберкутівців вивезли з Лук'янівського СІЗО: що далі

1.1т
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Ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі участніклов Революції Гідності на Майдані, вивезли з Лук'янівського СІЗО.

Як повідомляє "24 канал", Янишевського, Зінченка і Аброськіна при обміні можуть передати російській стороні.

Янішевський, Зінченко і Аброськін

Янішевський, Зінченко і Аброськін

24 канал

Адвокат Ігор Варфоломєєв зазначив, що поки не знає, чи повезли їх на місце обміну до Донецької області.

Ексберкутівців вивезли з Лук'янівського СІЗО: що далі

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"Знаємо, що їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, вночі. Колеги їхні говорили", – підкреслив Варфоломєєв.

Тим часом, під СІЗО продовжують протестувати проти обміну колишніх бійців "Беркуту".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
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