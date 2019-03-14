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Екс-радника з МВС викрили на хабарі: спливли скандальні подробиці

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Справа СБУ проти колишнього радника міністра внутрішніх справ Віктора Коржа, водій якого був затриманий при отриманні $30 тисяч хабара, може бути пов'язана з його діяльністю в спортивному товаристві "Динамо".

Таке припущення на сторінці у Facebook висловив український журналіст Юрій Бутусов. Він також нагадав, що Корж був депутатом "Партії регіонів" і міністром сім'ї, молоді та спорту в уряді побіжного екс-президента Віктора Януковича.

"Товариство "Динамо" — це такий осколок радянської профспілкової організації МВС, "Динамо" є власником цілого ряду спортивних об'єктів і розпоряджається їх здачею в оренду або відчуженням. Не виключено, справа СБУ пов'язана саме з цим", — написав Бутусов.

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Віктор Корж

Віктор Корж

dinamo.kharkiv.ua

У "Динамо" і в Національний олімпійський комітет України Корж, як зазначив журналіст, також зайшов за Януковича.

"Найсмішніша його регалії — звання генерал-майора міліції. Корж усю цю кар'єру зробив у товаристві "Динамо", тобто навіть без проходження служби в підрозділах міліції! Ось так ось вішалися погони "спортивного генерала" — в навантаження", — написав Бутусов.

"У 2016 році указом президента Порошенка на день незалежності Корж був нагороджений орденом "За заслуги" 1-го ступеня. Дуже любить нагороди, ось, повні груди", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці лютого на хабарі був затриманий командир однієї з військових частин у Рівненській області. Він вимагав від підприємця $10 тисяч.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ Українизатримання
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