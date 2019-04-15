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Екс-боєць АТО розбив кувалдою більше 20 автомобілів: фото НП

6.9тЧитати матеріал російською

На Дніпропетровщині в селі Тернівка екс-боєць АТО на Донбасі розбив більше 20 автомобілів.

Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху. Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти, передає "Перший Павлоградський".

Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.

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Екс-боєць АТО розбив кувалдою більше 20 автомобілів: фото НП

Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.

Екс-боєць АТО розбив кувалдою більше 20 автомобілів: фото НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП, у якій було пошкоджено більше 20 автомобілів. В аварії травми отримали декілька людей.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
УкраїнаДніпро
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Эххх! "Раззудись, плечо, Размахнись рука! Ты пахни в лицо Ветер с полудня!" ©
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Кречко Эд
Кречко Эд
Вот до чего доводит колоссальный разрыв между бедными и богатыми.. Печально.. Но нищета большинства людей в Украине сказалась на результат первого тура.. Не помогли кондитеру ни безвиз..ни вера ни армия..
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