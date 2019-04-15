Екс-боєць АТО розбив кувалдою більше 20 автомобілів: фото НП

На Дніпропетровщині в селі Тернівка екс-боєць АТО на Донбасі розбив більше 20 автомобілів.

Як з'ясувалося, 27-річний місцевий житель кувалдою понівечив автомобілі, які траплялися на його шляху. Бив скло у вікнах, розбивав фари і капоти, передає "Перший Павлоградський".

Як стверджують сусіди, у чоловіка останнім часом спостерігалися психічні розлади.

Нині в поліцію продовжують звертатися потерпілі. Загальні збитки автовласників уже обчислюються сотнями тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, сталася масштабна ДТП, у якій було пошкоджено більше 20 автомобілів. В аварії травми отримали декілька людей.

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