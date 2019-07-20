Екологів Дніпра підозрюють в участі в замовній кампанії проти окремих підприємств – ЗМІ

На сайті дніпровської екологічної організації Save Dnipro представлені посилання на онлайн спостереження тільки за двома промисловими об'єктами міста – Придніпровської ТЕС і Дніпровського металургійного заводу.

Хоча в місті і регіоні знаходяться ще близько 500 промислових підприємств, повідомляє програма "Особливий погляд" на 5 каналі.

При цьому, за даними журналістів, атмосферні викиди в Дніпрі протягом чотирьох років зменшилися майже на 50 відсотків. Якщо в 2016-му було 80 000 тон, то зараз – 45 000. Але незважаючи на це, публікацій про негатив від підприємств за авторством колективу Save Dnipro стало тільки більше.

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, екологи можуть використовуватися політиками для тиску на бізнес і отримання вигоди.

"Дуже часто різні екологічні організації фінансуються різними конкуруючими фінансово-промисловими групами або політичними групами і, таким чином, використовуються не стільки як борці за чистоту екології, а як знаряддя проти опонента, проти підприємства опонента, проти політичної сили, політиків опонента, тому тут треба розрізняти справжню боротьбу за чистоту екології від боротьби на замовлення проти конкурента", – заявив Новак.

Як повідомлялося раніше, чоловік керівниці Save Dnipro Ірини Черниш – Володимир Косюга підозрюється правоохоронними органами України в самовільному захопленні прибережної земельної ділянки біля річки Шиянки, а також в умисному ухиленні виконання рішення Самарського районного суду міста Дніпро з приводу звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки розміром більше 1500 квадратних метрів.

У програмі приведена і позиція самої Ірини Черниш, за словами якої Придніпровська ТЕС і ДМЗ, є основними забруднювачами в регіоні.

"Це два головних забруднювача. Як я вже зазначила, Придніпровська ТЕС – це близько 80 відсотків і металургійний завод. У нас у всіх є діти, ми всі їх тут вирощуємо, тому проблема забруднення і хвороб дітей стала такою нагальною для нас", – заявила Черниш.

У матеріалі також вказується, що промислові міста України – це місця з найбільшою концентрацією екологічних організацій.

У дніпровському регіоні виробляють п'яту частину (480 млрд гривень в 2018 році) всієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область займає перше місце в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!