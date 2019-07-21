Є втрати: штаб ООС розповів про перший день перемир'я на Донбасі

Обстрілів із боку терористів "Л/ДНР" на Донбасі в неділю, 21 липня, зафіксовано не було.

Однак, у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців ЗСУ загинули та ще двоє отримали поранення. Про це на сторінці у Facebook інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил.

Вказується, що вибухівка була встановлена диверсійно-розвідувальною групою противника.

Також в ООС нагадали, що 20 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Карта ООС

Нагадаємо:

Тристороння контактна група узгодила нове перемир'я на Донбасі в ході засідання в Мінську 17 липня.

У групі підкреслили, що розраховують на встановлення "всеосяжного, стійкого і безстрокового" припинення вогню.

Перемир'я почалося вночі 21 липня.

Голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець вказав на символічність дати початку перемир'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підрозділ Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

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