Є "ниточка": Луценко розповів про розслідування справи Шеремета

За останній місяць у слідчих з'явилася "ниточка" в розслідуванні справи про загибель одного з керівників видання "Українська правда" Павла Шеремета.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, по цій "ниточці" і ведуться активні слідчі дії. При цьому на слід підозрюваних через два роки вийти не вдалося.

"За останній місяць ми маємо одну ниточку, яка, можливо, приведе нас до відповіді в цьому питанні. Я тримаю це на своєму контролі. Йдуть дуже активні слідчі дії. Точка. Більше нічого не скажу", - сказав він.

"У нас зараз є інформація, яка, ймовірно, виведе нас як мінімум на виконавців, а потім і на замовників. Але можливо. Наголошую на цьому слово", - сказав Луценко.

Слідчі не вважають це вбивство терористичним актом.

"Прочитайте статтю про тероризм... Вони вважають, що вибуховий пристрій був закладений так, щоб вразити тільки одну людину... Якщо вибуховий пристрій направлено на водія і навіть теоретично не може вразити оточуючих, прокурори і слідчий вважають, що це не тероризм. Так їх учили", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року у перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. За попередніми даними, при вбивстві використовувалося вибуховий пристрій з дистанційним управлінням .

Пізніше журналісти встановили, що в ніч закладки бомби в автомобіль Шеремета у його будинку знаходився співробітник СБУ Ігор Устименко. У свою чергу в спецслужбі заявили, що ця людина давно у них не працює.

Поліція засекретила частину матеріалів у справі Шеремета.