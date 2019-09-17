"Є, чим займатися!" Окупанти відкинули ідею перейменування Криму

Ідея перейменування вкраденого в України Криму на "Республіку Крим — Таврида" була не сприйнята так званим окупаційним парламентом півострова.

Зокрема, своє негативне ставлення висловив кандидат на пост "спікера кримського парламенту" другого скликання Володимир Константінов, передає "РИА Новости".

"У нас у Криму є, чим займатися. Ми ці слова — республіка Крим — вистраждали, вони нам не просто далися, кримчани за це боролися довгі роки", — сказав він.

Перейменування Криму "РБК"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська актриса Евеліна Бледанс, яка народилася в Ялті, виступила категорично проти зміни офіційної назви вкраденого РФ в України півострова Крим.

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