"Є чотири чинники": генерал пояснив, чому Путін не почне велику війну в Україні

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко назвав чотири чинники, які, на його думку, зупиняють Кремль від широкомасштабної війни в Україні.

Один із них – неминучі великі людські втрати. Про це він сказав OBOZREVATEL.

За оцінками генерала, в Кремлі усвідомлюють, що "десятки тисяч загиблих з обох боків" – це неприйнятні втрати, які неминуче призведуть до соціальних потрясінь у Росії.

Володимир Путін

Друга причина – у керівництва РФ "вже немає ілюзій щодо того, що російські війська в Україні всюди зустрічатимуть із квітами, особливо, як вони кажуть, у російськомовних областях. І це теж їх зупиняє", – продовжив він.

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Третій фактор, на думку Романенка, полягає в істотному посиленні обороноздатності української армії. У цьому контексті він нагадав про те, що в бюджеті на 2020 рік "вперше за 28 років" незалежної України закладені витрати на армію в розмірі 3% ВВП.

І, нарешті, четвертим чинником генерал вважає те, що в Україні успішно розвивається мережа територіальної оборони. "У регіонах будуть озброєні люди, зброя і все решта. Тому навіть у разі захоплення територій ми будемо переходити на підпільну боротьбу, на партизанську", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL:

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