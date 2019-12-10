"Треба було одразу сказати": "Джокер" написав Геращенку. Фотофакт

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав курйозну переписку з пранкером "Джокером", який відомий викриттями українських політиків.

Темою їхньої розмови стала зупинка роботи волонтерського сайту "Миротворець". Відповідний скріншот Геращенко опублікував на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 10 грудня.

"Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах", – написав у пості він.

Антон Геращенко і "Джокер" Колаж

Невідомий, підписаний як Кирило Тимошенко (заступник глави ОПУ) привітався з Геращенком на ім'я і запитав, "що відбувається з "Миротворцем". Заступник міністра відповів: "Відрекомендуйтеся, будь ласка".

"Джокер", – написав співрозмовник. "Ну так треба ж було так одразу і сказати", – відповів Геращенко, додавши, що звик спілкуватися з тими, кого знає. "А з вами, вибачте, не знайомий", – зазначив він.

Після цього пранкер заявив, що йому шкода, і додав: "Це ваш вибір".

Листування з "Джокером" facebook.com/anton.gerashchenko

"Ті, кого вже розіграли, подумали: "Блін, а так можна було?" – пожартував один із коментаторів.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 "на радість бойовикам" повністю зупинить роботу своїх серверів. Співробітники уточнили, що це затягнеться не більше ніж на дві години, проте спершу йшлося про повне закриття сайту.

Водночас доступ до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" в розділі "Чистилище" буде тимчасово забезпечений тільки для окремих користувачів на закритому ресурсі.

Колишній заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що це не є наслідком втручання держави в діяльність центру. Він також розповів про проблеми проєкту з фінансуванням.

У серпні уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжити заходів щодо його видалення. Німецький політик лівого спрямування назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу".

OBOZREVATEL писав про топ-7 відомих артистів, які свого часу потрапили в базу сайту.

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