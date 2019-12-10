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10 грудня • оновлено в 22:43
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"Треба було одразу сказати": "Джокер" написав Геращенку. Фотофакт

6.3т
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав курйозну переписку з пранкером "Джокером", який відомий викриттями українських політиків.

Темою їхньої розмови стала зупинка роботи волонтерського сайту "Миротворець". Відповідний скріншот Геращенко опублікував на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 10 грудня.

"Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах", – написав у пості він.

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Антон Геращенко і "Джокер"

Антон Геращенко і "Джокер"

Колаж

Невідомий, підписаний як Кирило Тимошенко (заступник глави ОПУ) привітався з Геращенком на ім'я і запитав, "що відбувається з "Миротворцем". Заступник міністра відповів: "Відрекомендуйтеся, будь ласка".

"Джокер", – написав співрозмовник. "Ну так треба ж було так одразу і сказати", – відповів Геращенко, додавши, що звик спілкуватися з тими, кого знає. "А з вами, вибачте, не знайомий", – зазначив він.

Після цього пранкер заявив, що йому шкода, і додав: "Це ваш вибір".

Листування з "Джокером"

Листування з "Джокером"

facebook.com/anton.gerashchenko

"Ті, кого вже розіграли, подумали: "Блін, а так можна було?" – пожартував один із коментаторів.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Проєкт "Миротворець" оголосив, що 10 грудня о 18:00 "на радість бойовикам" повністю зупинить роботу своїх серверів. Співробітники уточнили, що це затягнеться не більше ніж на дві години, проте спершу йшлося про повне закриття сайту.

  • Водночас доступ до відомостей щодо об'єктів дослідження "Миротворця" в розділі "Чистилище" буде тимчасово забезпечений тільки для окремих користувачів на закритому ресурсі.

  • Колишній заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що це не є наслідком втручання держави в діяльність центру. Він також розповів про проблеми проєкту з фінансуванням.

  • У серпні уряд Німеччини засудив сайт "Миротворець" і зажадав від української влади вжити заходів щодо його видалення. Німецький політик лівого спрямування назвав сайт "інструментом залякування всього українського народу".

  • OBOZREVATEL писав про топ-7 відомих артистів, які свого часу потрапили в базу сайту.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Антон Геращенко Джокер Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Теги
фотографии соцмережі сайт Миротворець
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Хилько Влад
Хилько Влад
"В августе правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению. Немецкий политик левого толка назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа". Пожалуй лучше не скажешь.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Тоня сама себе шлёт со второго акка в теле сообщения и пиарится, какая она бдительная.
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