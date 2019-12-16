Час реально показав, що російська паспортизація окупованого Донбасу насправді провалилась і застосовувати у війні проти України "абхазький сценарій" – вводити війська щоб захищати "рузькій мір" – тут не вийде.

МВС РФ заявило, що з квітня 2019 року російське громадянство отримали 125 тисяч жителів ОРДЛО. Про це повідомили кілька інформагентств з посиланням на прес-центр російського міністерства.

Указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО 24 квітня підписав президент РФ Володимир Путін, а їх видача почалася в середині червня. Але станом на середину серпня російські паспорти отримали лише 25 тисяч жителів окупованих районів. І ось міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що починаючи з квітня цього року, пункти прийому документів в цілому отримали понад 160 тисяч заяв на громадянство РФ.

Щоб уявити, багато це чи мало, варто порахувати, скільки це становитиме у відсотковому значенні. За найсвіжішими даними від так званих "управлінь статистики" недореспублік, станом на 1 вересня 2019-го року на окупованих територіях Донбасу проживало 3 млн 720 тис. 110 чол., і кількість населення за рік зменшується майже на 1%. Лише за 9 місяців кількість скоротилась на 23 362 особи (або 0,6%) у порівняннi з чисельністю населення на 1 січня 2019 року.

Паспорти повинні мати усі громадяни країни, які досягли 16-літнього віку. Тобто щоб дізнатись скільки населення може бути "паспортизованим", варто від усієї кількості жителів регіону (3 720 110 чоловік) відняти кількість дітей.

Скільки на окупованих територіях Донбасу проживає осіб до 16 років - знайти точних даних в мережі "інтернет" не вдалось, проте "трапились" інші дані, завдяки яким з певною похибкою можна встановити чисельність дітей на непідконтрольних територіях.

Наприклад сайт "Донецкие новости" повідомляє, що "в этом году 11-е классы оканчивают 8120 учеников…Всего в сезоне 2018-2019 в ДНР обучались 143 тыс. 409 детей. В настоящее время функционирует 507 общеобразовательных учреждений – школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты".

Крім того, "днр-івська статистика" дає певні цифри народжуваності, яка складає приблизно 1800 дітей на рік.

По окупованій Луганщині, нажаль, таких даних в мережі немає, проте є інші цифри, які показують, що ситуація така ж як і на Донеччині – якщо брати в пропорційних відношеннях. Наприклад є дані про кількість "первачків", які пішли до школи 1-го вересня 2019-го року – 9 814 чоловік.

Маючи деякі показники неважко порахувати, скільки на окупованих територіях проживає дітей, яким поки-що паспорт непотрібний. Провівши певні математичні діє маємо такі висновки: на території так званої "лнр" мешкає приблизно 150 тисяч дітей, на території "днр" дещо більше, до 170-172 тисяч.

Беручи до уваги дані про загальну кількість населення в непідконтрольних регіонах (Донеччина – 2272118 чол. і Луганщина – 1447992чол.) і знайдену нами кількість дітей (172 тис і 150 тис) ми можемо констатувати, що цифри співвідносяться із офіційними статистичними даними по Україні, щодо кількості дітей. (Він має назву "Коефіцієнт дитячого навантаження", діти до 15 років до кількості "працездатного" населення).

І хоча така статистика не дуже коректна, проте вона дала певні відповіді. Від кількості всього населення тимчасово окупованих територій 3 720 110 чол, ми віднімемо 322 тисячі дітей (яким поки що паспорт не повинен видаватись).

Вийшло, що майже 3 млн 400 тис осіб – це ті, то може отримати російський паспорт, а з них за 8 місяців лише 125 тис (!!!) стали "новими росіянами". У відсотковому значенні ця цифра складає трохи менше ніж 4% (3,68%). Це, м’яко кажучи, дуже невеликі показники тих, хто побігли за російськими паспортами.

Крім того, сама цифра 125 тисяч (ті хто вже отримав паспорти) теж доволі суперечлива. Експерт з Державної міграційної служби України порадив від цієї кількості відняти ще й тих, хто був змушений отримати такі паспорти: особи, які з різних причин робили заміну українського паспорта, але не хотіли отримувати паспорти "лднр", а на підконтрольні території виїхати не змогли.

Крім того, варто врахувати і осіб, які досягли 16-літнього віку, і теж не змогли отримати український паспорт. Тобто, порадили в ДМС України, від 125 тисяч можна сміливо віднімати 10 тисяч "змушених паспортизуватись".

І ще невеликий характерний приклад. Коли в 2014 році Росія незаконно окупувала український Крим, вона теж почала видавати російські паспорти мешканцям цих території. Звичайно, що кримчан і мешканців Донбасу за "парєбріком" вважають зовсім різними "новими росіянами" , бо "крисчани" - майже громадяни Росії, а ці – "громадяни невизнаних республік", але і тим, і іншим паспорти видають за спрощеною процедурою.

Наприкінці 2014-го року кримські чиновники-запроданці вже рапортували в російських ЗМІ, що за чотири місяці майже 98% отримали російські паспорти. Писали, що за день видавалось по кілька тисяч і були відкриті майже три сотні пунктів паспортизації.

Звичайно, що ситуація, порівняно з Донбасом, тут зовсім інша, проте час майже такий самий – чотири місяці. Але в "недореспубліках", які теж "рвуться в лоно атєчєства", мешканці не поспішають отримувати російське громадянство… Натомість, чимало кримчан їздять "на материк" за українськими біометричними паспортами (отримали майже 150 тисяч).

Хоча сама російська паспортизація – досить підступний крок, який має за мету ще й створити відтік з українських територій працездатного населення – трудових ресурсів, які з великою вірогідністю емігрують в Росію, коли території повернуться під наш контроль.

І найголовніше, країни ЄС, Канада і США вже кілька місяців тому заявили, що не визнаватимуть російські паспорти, видані жителям Донбасу.

3-го жовтня Єврокомісія і Європейська служба зовнішніх дій розіслали державам-членам ЄС і країнами Шенгенської зони, які не входять до ЄС, рекомендації по обробці віз, які видають жителям ОРДЛО. Ці рекомендації дозволять ідентифікувати російські паспорти, видані жителям ОРДЛО.

В цій ситуації час реально показав, що російська паспортизація окупованого Донбасу насправді провалилась, і застосовувати у війні проти України "абхазький сценарій" - вводити війська щоб захищати "рузькій мір", тут не вийде. Тож чекаємо нових пакостей від сусіда, який не припинить зазіхати на свободу і незалежність нашої країни.

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