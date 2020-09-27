Двигун Ан-26, що впав, був вкрай зношений: Бутусов оприлюднив документ

У лівого двигуна літака ЗСУ Ан-26, що розбився, був перевищений термін служби.

Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов з посиланням на офіційний висновок щодо стану двигунів літака від ДП "Антонов", яке з 10 до 20 серпня 2020 року виконувало роботи з продовження ресурсу судна (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).

"Двигун АІ-24ВТ № Н474ВТ128 був виготовлений 30.12.1977 року. Капітальний ремонт двигун проходив у 1990 році, і термін служби двигуна після цього капремонту було встановлено в 13 років і 1750 льотних годин. Таким чином, в 2003 році двигун підлягав ремонту або заміні згідно з регламентом. Однак на червень 2020-го двигун напрацював після капремонту 2339 льотних годин – на 589 годин більше, ніж допустимий після капремонту максимум! Простіше кажучи, двигун був украй зношений, а його експлуатація була ризикованою справою", – написав він.

Згідно з документом, у червні 2020 року ресурс двигуна Ан-26 з бортовим номером 76 був продовжений фахівцями заводу "Мотор Січ" до 5 червня 2021 року і 2550 льотних годин. Тобто на 800 годин більше, ніж було дозволено за документам з експлуатації в СРСР.

Проблеми могли виникнути і в правому двигуні Ан-26. № Н441ВТ050 був виготовлений у 1974 році. Він пройшов п'ять капітальних ремонтів, останній – у 1993 році на "Мотор Січі". Після ремонту двигуна був встановлений ресурс у 1000 льотних годин і 7 років служби. Замість цього двигун пройшов 1662 години і 20 років служби. Замість ремонтів теж були постійні продовження від "Мотор Січі".

"Багато років Міністерство оборони заощаджувало, і укладало контракт на продовження ресурсу двигунів. Тобто приїжджали фахівці заводу "Мотор Січ", перевіряли стан двигуна, і виносили рішення – придатний. Такий типовий "російський авось". Техніка-то надійна, ну що з нею станеться, ну адже літає поки, так? Головне, що знаходяться такі директори і інженери на авіазаводах "Антонова" і "Мотор Січ", які своїми підписами і папірцями прикривають військове начальство на випадок катастрофи. Та тільки ніщо не вічне, і метал втомлюється, і саме тому створені норми і правила експлуатації двигунів, проводяться капітальні ремонти, щоб виключити випадковості і забезпечити безпеку", – зазначив Бутусов.

За його словами, продовження ресурсу двигунів "на авось" у червні 2020 року стало для 43-річного літака фатальним. Злочинна традиція "робити ремонт на папері" привела до трагедії.

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