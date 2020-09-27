Двигун Ан-26, що впав, був вкрай зношений: Бутусов оприлюднив документ
На червень 2020 року лівий двигун напрацював після капремонту 2339 льотних годин – на 589 годин більше, ніж допустимий максимум
Ресурс двигуна був продовжений фахівцями заводу "Мотор Січ" до 5 червня 2021 року і 2550 льотних годин
Правому двигуну був встановлений ресурс в 1000 льотних годин і 7 років служби, замість цього він пройшов 1662 години і 20 років
У лівого двигуна літака ЗСУ Ан-26, що розбився, був перевищений термін служби.
Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов з посиланням на офіційний висновок щодо стану двигунів літака від ДП "Антонов", яке з 10 до 20 серпня 2020 року виконувало роботи з продовження ресурсу судна (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).
"Двигун АІ-24ВТ № Н474ВТ128 був виготовлений 30.12.1977 року. Капітальний ремонт двигун проходив у 1990 році, і термін служби двигуна після цього капремонту було встановлено в 13 років і 1750 льотних годин. Таким чином, в 2003 році двигун підлягав ремонту або заміні згідно з регламентом. Однак на червень 2020-го двигун напрацював після капремонту 2339 льотних годин – на 589 годин більше, ніж допустимий після капремонту максимум! Простіше кажучи, двигун був украй зношений, а його експлуатація була ризикованою справою", – написав він.
Згідно з документом, у червні 2020 року ресурс двигуна Ан-26 з бортовим номером 76 був продовжений фахівцями заводу "Мотор Січ" до 5 червня 2021 року і 2550 льотних годин. Тобто на 800 годин більше, ніж було дозволено за документам з експлуатації в СРСР.
Проблеми могли виникнути і в правому двигуні Ан-26. № Н441ВТ050 був виготовлений у 1974 році. Він пройшов п'ять капітальних ремонтів, останній – у 1993 році на "Мотор Січі". Після ремонту двигуна був встановлений ресурс у 1000 льотних годин і 7 років служби. Замість цього двигун пройшов 1662 години і 20 років служби. Замість ремонтів теж були постійні продовження від "Мотор Січі".
"Багато років Міністерство оборони заощаджувало, і укладало контракт на продовження ресурсу двигунів. Тобто приїжджали фахівці заводу "Мотор Січ", перевіряли стан двигуна, і виносили рішення – придатний. Такий типовий "російський авось". Техніка-то надійна, ну що з нею станеться, ну адже літає поки, так? Головне, що знаходяться такі директори і інженери на авіазаводах "Антонова" і "Мотор Січ", які своїми підписами і папірцями прикривають військове начальство на випадок катастрофи. Та тільки ніщо не вічне, і метал втомлюється, і саме тому створені норми і правила експлуатації двигунів, проводяться капітальні ремонти, щоб виключити випадковості і забезпечити безпеку", – зазначив Бутусов.
За його словами, продовження ресурсу двигунів "на авось" у червні 2020 року стало для 43-річного літака фатальним. Злочинна традиція "робити ремонт на папері" привела до трагедії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що за всю історію незалежності України Збройні сили не отримали жодного нового зразка авіаційної техніки, тому військові літають на тому, що є.
Авіакатастрофа сталася увечері 25 вересня – Ан-26 розбився під Чугуєвом.
На борту військово-транспортного літака перебувало 27 осіб, з яких 26 загинули, один курсант знаходиться в лікарні.
На засіданні Кабміну прийняли рішення до з'ясування обставин заборонити навчальні польоти на всіх літаках Ан-26 і аналогах.