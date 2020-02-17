Двічі за день: на Прикарпатті сільського голову покарали за хабарі

На Івано-Франківщині суд оштрафував на 25,5 тисячі гривень сільського голову Верхньої Липиці Володимира Галушку, який за день отримав два хабара за землю.

Його визнали винним у шахрайстві, підробленні службових документів та зловживанні впливом. Про це повідомляє "Курс" із посиланням на вирок Рогатинського районного суду.

Зазначається, що Галушку затримали на хабарі ще в березні 2018 року – під час отримання 100 тисяч гривень хабара у службовому кабінеті. За ці гроші він обіцяв чоловіку віддати в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 14 га.

Сільського голову-хабарника оштрафували на Прикарпатті

Водночас за декілька годин до того у костелі Святого Миколая сільський голова отримав від іншого чоловіка 5000 гривень за виділення ділянки 40 соток під кафе біля автомобільної дороги в напрямку з Рогатина до Тернополя. Задля цього Галушка зокрема вплинув на рішення місцевих депутатів.

Під час затримання йому інкримінували ч. 3 ст. 368 КК України – отримання неправомірної вигоди, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Щоправда, з часом кваліфікацію змінили і вже у суді сільському голові інкримінували три статті: зловживання впливом, підроблення службових документів та шахрайство.

"Галушка визнав себе винним і підтвердив два факти отримання грошей. Казав, що кається, засуджує свою поведінку і просив суворо його не карати. В результаті суд визнав його винним за трьома статтями та призначив покарання у вигляді 25 500 гривень штрафу", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, ректор одного з вишів Донецької області брав хабарі у вигляді елітних позашляховиків за зарахування іноземних студентів до навчального закладу.

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