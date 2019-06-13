Дві НП за день: на Донбасі трапилася страшна трагедія з гірниками

На території приватного акціонерного товариства "Шахтоуправління Покровське" в Донецькій області в середу, 12 червня, загинули два гірники.

Про це повідомляє прес-служба на офіційному сайті підприємства. Уточнюється, що для з'ясування причин подій створені спеціальні комісії.

"У результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою. У цей же день машиніст підземних установок отримав травми, несумісні з життям", – йдеться у повідомленні.

Обласна прокуратура в свою чергу інформує, що, за даними попереднього розслідування, це трапилося в результаті порушення правил безпеки.

Встановлено, що приблизно о 14:20 під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеним до дизелевозів, до стіни притиснуло 36-річного гірника, який контролював цей процес.

Він отримав відкриту рану правої пахової області з пошкодженням нервового судинного пучка, відкритий перелом кісток тазу й помер на місці.

Приблизно о 20:30 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра на 12-му південному конвеєрному штреку, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми також виявилися смертельними.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.

Ілюстрація Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" в Кривому Розі в лютому 2019 року загинули два гірники.

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