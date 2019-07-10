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Марина Петік
Марина Петік
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Айтішники вбили чоловіка у Дніпрі, а суд їх відпустив: що відомо

20.5т Читати матеріал російською

Районний суд Дніпра відпустив з-під варти двох молодиків, які у квітні скинули з мосту чоловіка.

Людина загинула. Нею виявився 48-річний житель Запоріжжя з інвалідністю 2 групи. А вбивці – двоє молодиків, які працюють у сфері IT. Свій злочин вони зняли на відео. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Спочатку пили, а потім скинули з мосту

Як розповів адвокат сестри загиблого Олександр Багаурі, 4 липня у Кіровському районному суді Дніпра почалося лише підготовче засідання, і вже на ньому суддя вирішив, що підозрюваних треба відпустити. Бо у них "позитивні характеристики".

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"Ці підозрювані зараз мовчать. Але спочатку, під час першого опитування поліцією, вони завили, що познайомилися із загиблим випадково, разом розпивали спиртні напої, а потім виник конфлікт, і вони його побили і вирішили скинути з мосту. Це саме підтвердив і свідок. Також ці хлопці знімали на відео те, що відбувається, фактично задокументували все. Однак що насправді сталося, невідомо", – розповів OBOZREVATEL адвокат

Загиблий допомагав у церкві

Загиблим виявився 48-річний інвалід. Він жив у Запоріжжі, допомагав у церкві і там його підгодовували.

"Те, що розповідають про нього: він був тихим, нікому не заважав, батюшка про нього добре відгукується. Інвалідом він став іще в армії, впав, і щось у нього трапилося з ногою. Ці двоє заявили, що нібито він хотів показати їм закладку з наркотиками. насправді ніякого відношення до наркотиків він не мав. Він міг випити, коли отримував пенсію, але не більше того", – запевняє адвокат.

Підозрювані у вбивстві

Підозрювані у вбивстві

Нацполіція

У загиблого є сестра, яка живе за кордоном і рідко сюди приїздить.

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Захисник одного з підозрюваних на суді заявив, що його підзахисний має сім'ю – цивільну дружину і дитину. А також у нього міцні соціальні зв'язки. У результаті суд відпустив обох айтішників під цілодобовий домашній арешт.

Загиблий чоловік

Загиблий чоловік

Скрін з відео

Правда, в прокуратурі Дніпропетровської області OBOZREVATEL повідомили, що вже подали апеляційну скаргу на рішення суду відпустити обвинувачених.

"Ми не згодні з таким рішенням суду. Тому вже його оскаржили в Дніпровському апеляційному суді. Дата засідання поки що не призначена", – сказали в прес-службі прокуратури.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Дніпро Запоріжжя
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