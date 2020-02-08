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9 лютого • оновлено в 03:07
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/ Розслідування

Два дні - і готово: українці в Боснії обнесли 23 банкомати Сбербанку Росії

6.3т
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У Боснії троє громадян України пограбували 23 банкомати російського "Сбербанку", викравши 2,7 млн конвертовних марок (більше 37 млн грн). Для цього їм знадобилося всього 53 години.

Як повідомляє Zurnal, підозрювані "обчистили" банкомати в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогоше, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджичі, Іліжі, Мостарі, Читлуці, Зеніці, Какані і в Біхачі.

Російський Сбербанк нічого не помітив протягом робочого дня і повідомив про зникнення коштів із банкоматів, уже коли поліція заарештувала двох з трьох українців.

Ограбление банкомата

Ограбление банкомата

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У суді розкрилися пікантні подробиці пограбування інкасаторів в Одесі

Підозрюваними в пограбуванні банкоматів є Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко. Вони в'їхали в Боснію і Герцеговину із Сербії через прикордонний перехід у Зворнику 31 січня.

Зазначається, що поліція Біхача випадково натрапила на Бойка і Зайцева 2 лютого. У них виявили близько 100 тисяч марок і заарештували. Решта 2,6 мільйона марок, які, за даними Сбербанку, зникли безвісти, досі не знайдені.

При цьому третьому українцю, Титаренку, вдалося сховатися. За даними поліцейських, він в'їхав в Угорщину днем пізніше.

Заарештовані українці не співпрацюють з поліцією і не розкривають подробиць та причин своїх дій. Відомо, що грабували вони тільки банкомати Сбербанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня в Одесі троє озброєних розбійників напали на автомобіль інкасаторів, викрали його і забрали 700 тис. грн. Їх затримали правоохоронці.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Боснія і Герцеговина
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Червоний Данило
Червоний Данило
срочно отпустить и негласно разрешить им снова обкрадывать сбербанки!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
иш ты,какие молодчуги,справжни патриоты,из онижедетов определенно.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
С каким восторгом обсос рассказывает о преступниках... Как смакует обстоятельства... Как восхищается преступниками...
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