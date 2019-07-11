Самогубство? З'ясувалися страшні подробиці смерті матері з малюками на Херсонщині

Колеги 34-річної Ольги Буніної, яку із двома дітьми знайшли мертвою в орендованій квартирі у Скадовську на Херсонщині, не вірять у її самогубство.

Знайомі запевняють, що Оля була рідкісним лідером і мала дуже багато планів на життя. Хоча деякі визнають – останнім часом молода жінка переживала особисті проблеми. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Страшна знахідка

У курортному Скадовську трапилася жахлива трагедія. В одному з будинків на п'ятому поверсі у квартирі знайшли три мертвих тіла. Оля Буніна, 34-річна жінка, лежала із пакетом на голові, а поруч були тіла двох її синів 7 і 9 років.

Спочатку поліція заявила, що у хлопчиків немає зовнішніх ознак насильницької смерті. Пізніше стало відомо, що діти померли раніше за матір, можливо, від отруєння.

Одне з останніх фото з дітьми Instagram Олі Буніної

Знайшов їх колишній чоловік Ольги, який почав хвилюватися – вони вирушили до моря на відпочинок, але на зв'язок не виходили. Запідозривши недобре, він приїхав і побачив страшну картину.

Ріелтор і успішна бізнесвумен

Ольга Буніна була власницею агентства нерухомості у Херсоні, її компанія так і називалася "Буніна і Партнери". У мережі можна знайти досить багато оголошень про продаж нерухомості цим агентством. Щоправда, зараз усі телефони, вказані на сайті, відключені.

Ольга Буніна Instagram Олі Буніною

Колеги кажуть, що вона була успішною бізнесвумен, і вони не чули, щоб у неї були проблеми на роботі.

Ще Ольга активно брала участь у різних тренінгах – навчалася сама і навчала інших вдосконалювати бізнес.

"Я пам'ятаю, що ми з нею ще восени минулого року навчалися у "школі директорів" в Одесі. І ми всі її запам'ятали як молодого лідера. Вона дуже цілеспрямована. На заняттях вона часто ставила правильні запитання. І сама дуже цікаво розповідала про свій бізнес", – повідомила OBOZREVATEL одна зі знайомих Ольги.

Ольга Буніна Instagram Олі Буніної

Ольга Буніна Instagram Олі Буніної

Самогубство?

Колеги не вірять у її самогубство. "Ви не уявляєте, скільки планів було у неї та скільки проектів вона вела! Вона сама розповідала, як примудрялася продавати нерухомість, яку її колеги не могли продати роками. Вона казала, що приходила на об'єкт зі своєю методикою, знаходила підхід до власника і продавала за максимальною ціною", – продовжує знайома.

Інші колеги розповідають, що Оля просто обожнювала своїх синів. Це був сенс її життя.

Оля душі не чула у дітях Instagram Олі Буніної

Instagram Олі Буніної

"Вона часто про них говорила, захоплювалася ними, пишалася їхніми успіхами. Вона була чудовою мамою. Я ніколи не повірю, що Оля могла вбити своїх дітей. Це неправда, ми не віримо в це. І сподіваємося, що все ж таки поліція не розглядатиме лише одну версію. І знайде вбивцю сім'ї", – заявила нам колега Ольги.

На збережених у мережі фото видно, що Оля дійсно піклувалася про своїх дітей. Коли сини були молодші, вона влаштовувала для них яскраві дні народження, з анімацією, сюрпризами і гарними тортами. Про них вона писала, що сини завжди чекають її з роботи, вміють гратися в її офісі, коли мама працює, і тихо сидіти на її показах. А ще вміють мити посуд. Щоправда, на жодному з фото немає батька дітей.

Instagram Олі Буніної

Влаштовувала для дітей яскраві дні народження ВК

Торт для сина ВК

Привітання сина з Новим роком Instagram Олі Буніної

День народження кілька років тому ВК

В одному з журналів Херсона у 2017 році Ольгу навіть назвали однією з успішних жінок. Нерухомістю вона почала займатися ще у 2008 році, а свою компанію задумала, створила і відкрила буквально за півтора роки. В інтерв'ю Ольга розповідала, що вона ніколи не береться за об'єкти, документи яких не прозорі.

У журналі Олю назвали успішною жінкою Instagram Олі Буніної

Переживала особисті проблеми

І все ж одна зі знайомих Ольги повідомила OBOZREVATEL, що останнім часом жінка переживала особисті проблеми. Вона розлучилася з чоловіком.

"Я не можу вам розповісти все, чим Оля ділилася, вибачте. Але у неї якось пролунала фраза, коли ми говорили про дітей. Вона сказала, мовляв, добре тобі, у тебе є чоловік і тобі є на кого покластися. А я сама з дітьми", – розповіла її подруга.

Багато хто здивувався, помітивши, що у Facebook зникла сторінка Олі. Ймовірно, вона або хтось ще її видалили.

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