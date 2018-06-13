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"Дурість безмежна": в мережі показали, як особняки суддів знищили пляж

1.8тЧитати новину російською

У мережі показали наслідки забудови берега моря на одному з чорноморських курортів, через яку був знищений піщаний пляж, а сусідню ділянку сильно розмило.

Як пояснив в Facebook геолог і експерт з проблем берегозахисту Юрій Верба, десять суддів Миколаївського обласного суду побудували розкішні вілли прямо на громадському пляжі.

"Море відразу показало своє ставлення до цього неподобства - зруйнувало їм паркани і закидало розкішні газони піском з уламками цих цегляних парканів. Тоді наші грамотні судді знайшли гранично безграмотного проектувальника берегозахисту і тепер замість пляжу маємо суцільним бетонним ящик з черепашкою там, де відновити піщаний пляж було дуже просто і з меншими витратами. Плюс до всього через такого втручання сильно розмило сусідню ділянку берега на захід", - написав він.

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"Як то кажуть, розум має межу, але дурість безмежна", - додав Верба.

Експерт також опублікував порівняльні фото, на яких видно, як виглядало місце до і після забудови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися нові фото з пляжів Криму.

Місце
Україна
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