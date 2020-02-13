Вбивство Шеремета: захист Дугарь спростував нові докази поліції

Захист підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь назвав брехнею докази проти дівчини, які оприлюднила Національна поліція.

Адвокати прийшли в четвер, 13 лютого, під будівлю Міністерства внутрішніх справ і заявили, що їх клієнтка не була в Києві влітку 2016 року, коли було підірвано авто Шеремета, передає hromadske (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Захист стверджує, що докази – результати експертизи комплексної судово-психологічної та портретної експертизи – не є новими, а поліграф підтвердив непричетність Дугарь до вбивства.

Дугарь спростувала докази поліції у справі Шеремета hromadske

"Ця експертиза на 46 сторінках – вона з 7 числа у звинуваченні. В ході цього дослідження Яні поставили відповідні питання, що стосуються її причетності до скоєння злочину. Вона відповіла на чотири питання і жодне питання не підтвердило її причетності", – зазначив адвокат Микола Оріховський.

Сама Дугарь зазначила, що вважає ці докази непереконливими. При цьому підозрювана додала, що залишала військову частину тільки у свята. Спростувала вона також і доказову силу переписки з подругою.

На зустріч адвокати запрошували також представника МВС Артема Шевченка, однак він не прийшов.

У коментарі hromadske він зазначив, що Дугарь підозрюють не у стеженні за самим Шереметом, а в здійсненні розвідки на маршруті руху до і від місця скоєння злочину. Це, на думку слідства, доводить те, що поліграф не дав відповіді на необхідні питання.

Також, за словами Шевченка, підозрювана була в Києві щонайменше двічі напередодні злочину.

Адвокати Яни Дугаров, підозрюваної у делу убийства Шеремета, стверджують, что їхня підзахісна НЕ пріїзділа до Києва у 2016 году, коли Було підірвано автівку журналіста pic.twitter.com/Z0QRj2aEke - hromadske (@HromadskeUA) February 13, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція заявила, що Дугарь нібито 22 рази самовільно залишала військову частину в 2019 році, а порівняльна експертиза чітко вказала, що дівчина на відео з розвідки і на відео з Дугарь – одна і та ж людина.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал