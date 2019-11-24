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24 листопада • оновлено в 22:05
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"Тимофій у комі": стало відомо про тяжкий стан дітей Кулеби

34.5т
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У ДТП із Миколою Кулебою, уповноваженим президента України з прав дитини, яке відбулося під Києвом у неділю, 24 листопада, найбільші травми отримав його старший син Тимофій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Козак. Він уточнив, що у самого чиновника – травми різної тяжкості, але після аварії він був свідомості.

"А ось діти перебувають у важкому стані. У Єлисея перелом таза, щелепи, забої різного ступеня, Тимофій у комі, лікарі борються за життя. Тільки що говорив із друзями, які знаходяться в лікарні", – написав він.

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ДТП із Кулебою

ДТП із Кулебою

Колаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перехрестя Чабани – Гатне серед водіїв вважається кривавим через велику кількості ДТП. Світлофор, який дорожники підключили у грудні 2018 р., проблеми не вирішує.

Єдиний вихід – будівництво раніше обіцяних владою дворівневих розв'язок. Але роботи не розпочаті до цього дня.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ДТП з Кулебою Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
Тег
ДТП
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Петров Александр
Петров Александр
Деток жалко. На Украине не вылечат. Придется в Россию везти. Ха-ха
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