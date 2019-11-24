"Тимофій у комі": стало відомо про тяжкий стан дітей Кулеби

У ДТП із Миколою Кулебою, уповноваженим президента України з прав дитини, яке відбулося під Києвом у неділю, 24 листопада, найбільші травми отримав його старший син Тимофій.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Козак. Він уточнив, що у самого чиновника – травми різної тяжкості, але після аварії він був свідомості.
"А ось діти перебувають у важкому стані. У Єлисея перелом таза, щелепи, забої різного ступеня, Тимофій у комі, лікарі борються за життя. Тільки що говорив із друзями, які знаходяться в лікарні", – написав він.
ДТП із Кулебою
Колаж
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що перехрестя Чабани – Гатне серед водіїв вважається кривавим через велику кількості ДТП. Світлофор, який дорожники підключили у грудні 2018 р., проблеми не вирішує.
Єдиний вихід – будівництво раніше обіцяних владою дворівневих розв'язок. Але роботи не розпочаті до цього дня.
Як писав OBOZREVATEL:
ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою потрапила на камери відеоспостереження.
На кадрах знято зіткнення мікроавтобуса та автомобіля Toyota. Легковий автомобіль, у якому перебував чиновник зі своїми дітьми, після удару врізався у відбійник.
У мережі припустили, що аварія сталася через неуважність політика. Попередньо, він поїхав на червоний сигнал світлофора.
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