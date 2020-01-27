Тисячі жертв за рік: міністр розкрив моторошні дані про ДТП в Україні

В Україні в 2019 році трапилося близько 160 тисяч ДТП, у яких загинули майже 4 тисячі осіб.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на презентації планів Укравтодору "Дороги UA 2020", передає "Ліга.Бізнес".

Міністр додав, що в дорожньо-транспортних пригодах також були травмовані 32 тисячі людей.

Криклій зазначив, що аварії на дорогах призводять і до економічних втрат.

"Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди та ті смерті, які ми несемо, – це майже 70 мільярдів гривень на рік. Це близько 2% валового внутрішнього продукту. Це суттєві економічні втрати", – сказав Криклій.

Цього року, за словами глави міністерства інфраструктури, державна програма безпеки передбачає 3,2 млрд гривень.

"5% Дорожнього фонду йде на фінансування цієї програми. Однак стан її виконання був незадовільним: 2018 – 0% (передбачалося 2,6 млрд грн), 2019 – 38% (передбачалося 2,7 млрд грн)... У цьому році державна програма безпеки передбачає 3,2 млрд грн і наша команда виконає її", – заявив Криклій.

ДТП в Україні Колаж

Раніше OBOZREVATEL публікував страшну статистику про ДТП в Україні. Наша країна в цьому контексті одна з найбільш травмонебезпечних у всій Європі.

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