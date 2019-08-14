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ДТП на Сумській у Харкові: вирок Зайцевій і Дронову набув чинності

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Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова та Олени Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набрав чинності.

Обидва фігуранти гучної справи отримали по десять років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, пише "МедіаПорт".

Рішення у справі оголосив головуючий у колегії Харківського апеляційного суду Володимир Протасов.

"Керуючись статтями..., постановив: апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці, обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Вирок суду Київського райсуду... щодо Дронова... і Зайцевої... в частині вирішення цивільних позовів змінити...",зазначено у рішенні.

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Зайцева і Дронов

Зайцева і Дронов

МедіаПорт

Зайцева і Дронов

Зайцева і Дронов

МедіаПорт

Як пояснила прессекретарка прокуратури області Віта Дубовик, всі суми відшкодування залишилися без змін. Однак суд підтвердив обов'язок Дронова та Зайцевої виплатити збиток рівними частками – "50 на 50".

Тепер рішення апеляції може бути оскаржене у Верховному суді протягом трьох місяців. Захисник Дронова Сергій Перепелиця вже заявив, що оскаржуватиме, у Зайцевої ж від коментарів відмовилися.

Зазначимо, судове засідання тривало понад чотири години. Зайцева різко змінила свою тактику: її адвокатка вже не просила скасувати вирок і призначити новий розгляд, а наполягала на пом'якшенні покарання.

Засідання апеляційного суду

Засідання апеляційного суду

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Суд

Суд

057.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро осіб.

  • До справи про смертельну ДТП залучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона в ДТП під дією наркотичних чи інших речовин.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якому звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше був опублікований повний текст вироку суду.

  • Більшість опитаних українців не погодилися з рішенням суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі у справі про смертельну ДТП у Харкові.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП Зайцева Дронов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если бы она ехала 60км то никакой аварии не было бы вообще
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она превысила скорость чем спровоцировала это дтп причем Дронов что ему 10 лет?за что?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Дронов то за что пострадал?он не был под кайфом не превышал скорости в городе и не летел на красный свет!!!!чем он виноват если эта наркоманка влетела на перекресток на красный?
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