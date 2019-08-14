ДТП на Сумській у Харкові: вирок Зайцевій і Дронову набув чинності

Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова та Олени Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набрав чинності.
Обидва фігуранти гучної справи отримали по десять років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, пише "МедіаПорт".
Рішення у справі оголосив головуючий у колегії Харківського апеляційного суду Володимир Протасов.
"Керуючись статтями..., постановив: апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці, обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Вирок суду Київського райсуду... щодо Дронова... і Зайцевої... в частині вирішення цивільних позовів змінити...", – зазначено у рішенні.
Зайцева і Дронов
МедіаПорт
Зайцева і Дронов
МедіаПорт
Як пояснила прессекретарка прокуратури області Віта Дубовик, всі суми відшкодування залишилися без змін. Однак суд підтвердив обов'язок Дронова та Зайцевої виплатити збиток рівними частками – "50 на 50".
Тепер рішення апеляції може бути оскаржене у Верховному суді протягом трьох місяців. Захисник Дронова Сергій Перепелиця вже заявив, що оскаржуватиме, у Зайцевої ж від коментарів відмовилися.
Зазначимо, судове засідання тривало понад чотири години. Зайцева різко змінила свою тактику: її адвокатка вже не просила скасувати вирок і призначити новий розгляд, а наполягала на пом'якшенні покарання.
Засідання апеляційного суду
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро осіб.
До справи про смертельну ДТП залучили автотехнічну експертизу, яка була проведена за заявою адвоката одного з підозрюваних Дронова.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була вона в ДТП під дією наркотичних чи інших речовин.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якому звинуватили Зайцеву і Дронова. Пізніше був опублікований повний текст вироку суду.
Більшість опитаних українців не погодилися з рішенням суду для Зайцевої та Дронова, яких засудили до 10 років позбавлення волі у справі про смертельну ДТП у Харкові.
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