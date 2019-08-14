ДТП на Сумській у Харкові: вирок Зайцевій і Дронову набув чинності

Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Геннадія Дронова та Олени Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набрав чинності.

Обидва фігуранти гучної справи отримали по десять років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки, пише "МедіаПорт".

Рішення у справі оголосив головуючий у колегії Харківського апеляційного суду Володимир Протасов.

"Керуючись статтями..., постановив: апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці, обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Вирок суду Київського райсуду... щодо Дронова... і Зайцевої... в частині вирішення цивільних позовів змінити...", – зазначено у рішенні.

Зайцева і Дронов МедіаПорт

Зайцева і Дронов МедіаПорт

Як пояснила прессекретарка прокуратури області Віта Дубовик, всі суми відшкодування залишилися без змін. Однак суд підтвердив обов'язок Дронова та Зайцевої виплатити збиток рівними частками – "50 на 50".

Тепер рішення апеляції може бути оскаржене у Верховному суді протягом трьох місяців. Захисник Дронова Сергій Перепелиця вже заявив, що оскаржуватиме, у Зайцевої ж від коментарів відмовилися.

Зазначимо, судове засідання тривало понад чотири години. Зайцева різко змінила свою тактику: її адвокатка вже не просила скасувати вирок і призначити новий розгляд, а наполягала на пом'якшенні покарання.

Засідання апеляційного суду 057.ua

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Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Суд 057.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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