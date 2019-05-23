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/Розслідування

"ДТП і загроза вибуху": окупанти показали відео з Кримського мосту

2.8тЧитати матеріал російською

На незаконно побудованому Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, були організовані навчання з ліквідації наслідків масштабної аварії.

Відповідне відео опубліковано на Youtube каналі "Управління МНС Росії в Криму". За сценарієм навчань на мосту сталася велика ДТП (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Автобус із пасажирами зіткнувся з паливозаправником і "Волгою". В результаті ДТП нібито постраждали 14 осіб — четверо опинилися затиснуті в легковику з травмами середнього ступеня тяжкості, а пасажирам автобуса загрожувала небезпека через можливий вибух", — наголошується в повідомленні.

Навчання на Кримському мосту

Навчання на Кримському мосту

скріншот відео

Навчання на Кримському мосту

Навчання на Кримському мосту

Скріншот відео

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Навчання на Кримському мосту

Навчання на Кримському мосту

Скріншот відео

Ці заходи були проведені у зв'язку з майбутнім курортним сезоном і збільшенням потоку автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року в Криму окупанти запустили автомобільний рух на Кримському мосту через Керченську протоку.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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леня зе
леня зе
так моста нет,то фсе мосфильм,це нэможлыво.шо там с шулявским мостом,запорожский мост уже достроили?
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