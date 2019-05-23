"ДТП і загроза вибуху": окупанти показали відео з Кримського мосту

На незаконно побудованому Кримському мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією, були організовані навчання з ліквідації наслідків масштабної аварії.
Відповідне відео опубліковано на Youtube каналі "Управління МНС Росії в Криму". За сценарієм навчань на мосту сталася велика ДТП (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
"Автобус із пасажирами зіткнувся з паливозаправником і "Волгою". В результаті ДТП нібито постраждали 14 осіб — четверо опинилися затиснуті в легковику з травмами середнього ступеня тяжкості, а пасажирам автобуса загрожувала небезпека через можливий вибух", — наголошується в повідомленні.
Навчання на Кримському мосту
скріншот відео
Навчання на Кримському мосту
Скріншот відео
Навчання на Кримському мосту
Скріншот відео
Ці заходи були проведені у зв'язку з майбутнім курортним сезоном і збільшенням потоку автомобілів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2018 року в Криму окупанти запустили автомобільний рух на Кримському мосту через Керченську протоку.
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