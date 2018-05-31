Друзі описали замовника замаху на Бабченка

Бізнесмен Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, займає проукраїнську позицію.

Про це OBOZREVATEL розповіли його знайомі на умовах анонімності. За їх словами, він не може мати відношення до замаху.

"Я не вірю, що Боря причетний до цього замаху. Тому що він промайдановскій і проукраїнський. Це тупа гра СБУ. Ми його називали ботаном і кульбабою", - сказав нам один з його давніх знайомих.

Як ми з'ясували, Борис Герман, крім заводу "Шмайсер", також є співвласником компанії "Ресторатор". Компанія займається управлінням і орендою нерухомості, а також орендою інтелектуальної власності і прокатом відеозаписів і дисків.

Крім того, він співвласник компанії ІВВМ, яка займається орендою і лізингом автомобілів, легких моторних засобів і вантажівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що у нього стріляли, після чого він "помер" у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу у Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ із затримання замовника вбивства журналіста.