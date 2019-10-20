Дружина Баканова фігурувала в справі СБУ: розслідування

У 2011 році дві фірми дружини глави Служби безпеки Івана Баканова Оксани Лазаренко фігурували у кримінальній справі СБУ щодо розтрати держмайна.

Згідно з постановою Солом'янського райсуду Києва від 8 червня 2011 року, СБУ вела справу про спробу виведення в приватну власність Богуславської і Дибинецької ГЕС (Київська область), передають "Наші гроші".

Кримінальну справу було порушено за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Держслужбовці регіонального відділення Фонду держмайна в Київській області і ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" підозрювалися в розтраті майна Богуславської і Дибинецької ГЕС на суму 3,8 млн грн за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Екоінвест" і ТОВ "ПКС "Енерготек".

Іван Баканов EPA

Дибинецька і Богуславська ГЕС належали ДП "Київтеплоенерго". У 2004 році ДП було реорганізовано в ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", яке вже не належало державі.

У 2006 році Мінпаливенерго затвердило перелік нерухомого майна, які в статутний фонд "А.Е.С. Київобленерго" під час його корпоратизації. Богуславської і Дибинецької ГЕС в цьому переліку не виявилося, вони залишилися на балансі ЗАТ як об'єкти держвласності.

У 2007 році в регіональному відділенні Фонду держмайна по Київській області організували конкурс на право оренди двох ГЕС, незважаючи на те, що законодавство забороняло передавати ГЕС в оренду. Перемогла фірма ТОВ "ПКС "Енерготек". Її єдиним засновником, керівником і підписантом була Оксана Лазаренко - дружина глави СБУ Івана Баканова.

Повідомляється, що посадові особи ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", за домовленістю з посадовими особами регіонального відділення ФДМУ реалізували обладнання Богуславської і Дибинецької ГЕС, що входить до складу їх цілісних майнових комплексів, шляхом укладення договору купівлі-продажу з ТОВ "Екоінвест" . Власником "Екоінвест" в той час була і до сих пір є шотландська компанія Carat consulting&trading limited.

Баканов з дружиною Оксаною соц мережі

У вересні 2008 року ТОВ "Екоінвест" продала обладнання Дибинецької і Богуславської ГЕС, що входить до складу їх цілісних майнових комплексів ТОВ "ПКС "Енерготек" дружини Баканова.

У листопаді 2010 року Фонд держмайна склав акт про порушення законодавства при договорах оренди Богуславської і Дибинецької ГЕС, потім було заведено кримінальну справу. За даними слідчих, в результаті незаконної реалізації даних об'єктів державі завдано збитків в особливо великих розмірах - 3,88 млн грн.

В кінці 2011 року Фонд продав Дибинецьку і Богуславську ГЕС компанії ТОВ "Енергія-1" Юлії Льовочкіної і бізнесмена Ігоря Тинного.

У 2012 році суд розірвав договір оренди з ТОВ "ПКС "Енерготек" і зобов'язав компанію повернути обидві ГЕС, а СБУ через суд передала ГЕС на відповідальне зберігання ТОВ "Енергія-1".

У 2013 році фірма дружини Баканова безрезультатно намагалася через суд заборонити ДП "Енергоринок" перераховувати гроші фірмі Льовочкіної-Тинного, наполягаючи, що обидві ГЕС належать ТОВ "ПКС "Енерготек". До сих пір Дибинецька і Богуславська ГЕС контролюються ТОВ "Енергія- 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова, якщо дізнається, що йому допомагає колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся