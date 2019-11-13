Головна Новини
13 листопада • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Другий фронт: стало відомо, чи нападе Путін з Білорусі

810
Читати матеріал російською

Вторгнення російських військ в Україну з боку Білорусі не буде, а будь-яка інформація про загрозу через концентрацію військ біля українського кордону є вбросом.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, передають "Факти". Він додав, що під час навчань в Білорусі війська знаходяться в 10 км від України.

"У нинішніх умовах методи ведення війни зовсім інші. Лінії фронту, поїздки на моторизованих тачанках з кулеметами – це зараз зустрічається вкрай рідко. Сучасна війна, якщо ми говоримо про білорусько-український напрямок, давно йде у вигляді інформаційних вкидань. Це зазвичай робиться для того, щоб не допустити поліпшення відносин між воюючими або конфліктуючими країнами або просто сусідами", – зазначив Тишкевич.

Новини
"2014 здасться дитячим белькотінням": у Соловйова придумали дату "громадянської" війни в Україні

"Можна згадати про подібну інформаційну війну в українсько-польському полі або українсько-румунському. Така війна, ще раз повторюся, вже давно йде", – додав Тишкевич.

Вторгнення з Білорусі не буде

Вторгнення з Білорусі не буде

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження на даний момент знаходиться багато солдатів і військової техніки Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Ігар Тишкевич
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
39
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Украинского института будущего...". дальше можно не читать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки