Другий фронт: стало відомо, чи нападе Путін з Білорусі

Вторгнення російських військ в Україну з боку Білорусі не буде, а будь-яка інформація про загрозу через концентрацію військ біля українського кордону є вбросом.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, передають "Факти". Він додав, що під час навчань в Білорусі війська знаходяться в 10 км від України.

"У нинішніх умовах методи ведення війни зовсім інші. Лінії фронту, поїздки на моторизованих тачанках з кулеметами – це зараз зустрічається вкрай рідко. Сучасна війна, якщо ми говоримо про білорусько-український напрямок, давно йде у вигляді інформаційних вкидань. Це зазвичай робиться для того, щоб не допустити поліпшення відносин між воюючими або конфліктуючими країнами або просто сусідами", – зазначив Тишкевич.

"Можна згадати про подібну інформаційну війну в українсько-польському полі або українсько-румунському. Така війна, ще раз повторюся, вже давно йде", – додав Тишкевич.

Вторгнення з Білорусі не буде МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження на даний момент знаходиться багато солдатів і військової техніки Росії.

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