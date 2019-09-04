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4 вересня • оновлено в 16:36
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Дронова етапували до Полтави: як виглядає його колонія. Відео

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Другого засудженого у справі страшної аварії в Харкові на вулиці Сумській Геннадія Дронова етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.

Про це повідомила прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, передає МедіаПорт. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки)

Ця установа є колонією мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання.

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Тут відбувають покарання чоловіки, засуджені за умисні злочини. Крім того, в установі створено сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання для чоловіків, які вперше засуджені за злочини, вчинені з необережності.

Крюковська виправна колонія №29

Крюковська виправна колонія №29

Скріншот

У колонії чоловіки доглядають за худобою і обробляють поля. Також вони переробляють крупи і борошно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Зайцева, яку засудили до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській в Харкові, відбуватиме ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожій на в'язницю.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Місце
Україна Полтава
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