Дронова етапували до Полтави: як виглядає його колонія. Відео

Другого засудженого у справі страшної аварії в Харкові на вулиці Сумській Геннадія Дронова етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.
Про це повідомила прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, передає МедіаПорт. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки)
Ця установа є колонією мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання.
Тут відбувають покарання чоловіки, засуджені за умисні злочини. Крім того, в установі створено сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання для чоловіків, які вперше засуджені за злочини, вчинені з необережності.
Крюковська виправна колонія №29
Скріншот
У колонії чоловіки доглядають за худобою і обробляють поля. Також вони переробляють крупи і борошно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Зайцева, яку засудили до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській в Харкові, відбуватиме ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожій на в'язницю.
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