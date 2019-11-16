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16 листопада • оновлено в 05:50
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"Др*чить у студії "60 хвилин": Соколова жорстко пройшлася по гастролеру на росТБ

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Журналістка Яніна Соколова розгромила колишнього депутата Харківської міськради Андрія Лесика за наклеп на адресу України на російському пропагандистському телебаченні. Там він заявив, що його помістили на 76 днів у СІЗО нібито за пост у соцмережі, якого не існує.

Жорстку критику колаборанта вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Є категорія людей, які одягають протигаз, вставляють шланг в дупку і пестять себе. Зазвичай вони ховаються в шафі – там їх і знаходять. Але є ще більш витончені – вони надягають на голову "русскій мір", вставляють в дупу мандат "Опозиційної платформи" і їдуть др*чити у студію "60 хвилин". Зустрічайте – Андрій Лесик. Постраждав чоловік за свою позицію, буквально за слово, і потрапив під каток "фашистської хунти"!" – затролила телеведуча скандального перебіжчика.

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Вона нагадала, що Лесик був депутатом Харківської міськради з 2010 по 2015 рік. 17 травня 2016 року депутати Харківської міськради позбавили його депутатського мандату, а 15 грудня 2017 Лесик був затриманий співробітниками СБУ і поліції на території Луганської області.

Так, будучи депутатом Харківської міськради, скандальний політик закликав до зміни кордонів України, а також, зокрема, в Одесі, – до блокування транспортних розв'язок з метою перешкоджання пересуванню містом військових і поліції та до проведення незаконного референдуму.

У березні 2018 йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів за частиною 2 статті 342 і частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (опір співробітникам правоохоронних органів і заподіяння їм легких тілесних ушкоджень).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Шановні знавці, увага, питання! Скільки б отримав нешановний Лесик в країні "свободи і демократії", в Російській Федерації, за заклики повалення державного ладу, невизнання кордонів, спробу проведення референдуму про відділення Красноярського краю на користь великої Монголії й за заподіяння травми правоохоронцям? Варіанти відповідей: 76 днів в СІЗО, дев'ять місяців домашнього арешту, поцілунок від Путіна, 76 га лісу і дев'ять місяців вагітності від співкамерників?" – із сарказмом зазначила Соколова.

"Він скаржиться про жахи "хунти" на телебаченні країни, в якій навіть пукнути біля мента не можна, а за невизнання кордонів столиці регіону накривають килимовими бомбардуваннями. Оце закони в Україні! З глузду з'їхати! 76 діб! Але це хіба жахи? Далі він почав волати про реальне пекло!" – іронізує телеведуча.

Після цього вона показала вдавану скаргу Лесика на те, що йому через суд довелося відстоювати поновлення своїх депутатських повноважень.

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"Ти хоч сам себе, довбой*бе, чуєш? Тебе переслідувала "фашистська" державна машина, яку ти хотів повалити, а ти відстояв своє право в суді! В країні "з диктатурою" у суді! Та це найбільш проукраїнський сюжет за шість років на російському телебаченні!" – висміяла журналістка зрадника України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, член політради "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик заявив на КремльТБ, що український і російський народ – брати. Він поскаржився на гоніння в Україні й сказав, що приїхав в Росію, щоб "помирити народи".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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Mega Death
Mega Death
Кто опровегнет что ОНА не bidlo, и вещает для таких же
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Бабенка совсем отморозила голову.Из пяти слов три раза -х.уй.
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