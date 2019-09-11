"Доводять до сліз! Ми в страху!" У Криму завили через "русскій мір"

В анексованому Криму поскаржилися на робочих, що приїхали з-за кордону, які пристають до місцевих жителів.
Про один з інцидентів анонім повідомила в севастопольському інтернет-співтоваристві. "Гардемаринші популярні у нових співвітчизників", – висловилася блогер RoksolanaToday&Крым на своїй сторінці в Twitter.
"До чорного списку приїхавших гостей-будівельників на проспекті Античному! Безпардонно нахабно поводяться, пристають і домагаються, можуть просто почати хапати за руки або чіпати волосся! Неможливо з дому вийти ввечері", – обурилася жителька півострова.
Вона зізналася, що її вже двічі довели до сліз. "Чому ми повинні в страху жити у власному домі?" – запитала вона.
У коментарях їй відповіли, що раніше гастарбайтери намагалися зґвалтувати дівчину в одному з міських парків. У зв'язку з цим користувач соцмережі запропонував створити загони патрулювання вулиць.
"Досить їх терпіти! Пора ставити їх на місце!" – написав коментатор.
Ілюстрація. Анексія Криму
Online.ua
twitter.com/KrimRt
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 11, 2019
Гардемарінші популярні у нових співвітчизників pic.twitter.com/PfMJNErBUX
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму в соцмережах жорстко поставили на місце росіян, охочих приїхати на окупований півострів у пошуках дешевого і легкого життя.
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