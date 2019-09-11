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11 вересня • оновлено в 22:11
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/ Розслідування

"Доводять до сліз! Ми в страху!" У Криму завили через "русскій мір"

13.1т Читати матеріал російською

В анексованому Криму поскаржилися на робочих, що приїхали з-за кордону, які пристають до місцевих жителів.

Про один з інцидентів анонім повідомила в севастопольському інтернет-співтоваристві. "Гардемаринші популярні у нових співвітчизників", – висловилася блогер RoksolanaToday&Крым на своїй сторінці в Twitter.

"До чорного списку приїхавших гостей-будівельників на проспекті Античному! Безпардонно нахабно поводяться, пристають і домагаються, можуть просто почати хапати за руки або чіпати волосся! Неможливо з дому вийти ввечері", – обурилася жителька півострова.

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Вона зізналася, що її вже двічі довели до сліз. "Чому ми повинні в страху жити у власному домі?" – запитала вона.

У коментарях їй відповіли, що раніше гастарбайтери намагалися зґвалтувати дівчину в одному з міських парків. У зв'язку з цим користувач соцмережі запропонував створити загони патрулювання вулиць.

"Досить їх терпіти! Пора ставити їх на місце!" – написав коментатор.

Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Online.ua

"Доводять до сліз! Ми в страху!" У Криму завили через "русскій мір"

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму в соцмережах жорстко поставили на місце росіян, охочих приїхати на окупований півострів у пошуках дешевого і легкого життя.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим соцмережі
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Александрович Валера
Александрович Валера
Иностранцы -это граждане соседних стран ?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Судя по комментам репоедов к этой статье, лапотники уже давно привыцкли и смирились с тем, что их жен, матерей и дочерей приезжие из Кавказа, Узбекистана и Казахстана альфа-самцы растаскивают по кустам. Лаптерогие, если почитать их комменты, даже гордятся этим и, похоже, сами добровольно и совершенно на халяву, подменяют своих баб, обслуживая приезжих. Это, впрочем, не удивительно. Репоедов к этому ремеслу приучают еще со школьных лет, а окончательно петушат в их репоедной армии.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Исаев Максим, Не звизди, Штирлиц недоделаный. Расейские шлюхи стоят по всей мацкве. Страшненькие, корявые, зато дешевки неимоверные. А, главное, выполняют все что только им скажешь. Так эти расейские шлюхи в мацкве дешевки, а за МКАД они ваще забесплатно. Потому что в мацкве их хоть приезжие пользуют, а за МКАДом все что причисляет себя к мужикам таковыми не являются -- поголовная пьянь гидролизная, котороую бабы не интересуют в принципе. Поэтому самки репоедов за границами мацквы отдаются за так любому кто согласится их иметь
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Исаев Максим
Исаев Максим
Levitsky Valery, мы тут в ваших СМИ какой только фантастики не читаем: про "укранский" Крым, про российские войска на Донбассе, про горькую участь наших матерей/дочерей... Может быть и поверил бы, но вот такое дело: украинские шлюхи в России рядами стоят, да и в Европе тоже. А вот российских почему-то нет. Ни в Европе, ни, тем более, на Украине. Не знаешь, почему?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцев же от турок не отличишь, это их заробитчане.
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