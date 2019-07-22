"Доводиться випалювати залізом!" Пушилін висунув нове звинувачення проти України

Глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилін звинуватив українську владу в корупційних схемах.

"Корупцію доводиться випалювати розпеченим залізом і, на жаль, ця спадщина у нас дуже міцно вселилася в головах не тільки чиновників, а й громадян. І тут підхід має бути з двох сторін: потрібно відвикати давати хабарі, натомість боротися з чиновницьким свавіллям", — заявив він в інтерв'ю ФАН.

На думку Пушиліна, люди не вірять, що ситуацію можна змінити, зламати.

Денис Пушилін Антикор

"А ми в рамках законного поля, звичайно ж, можемо діяти тільки виходячи із заяв, звернень тощо. Зараз на кожну заяву правоохоронні органи реагують, і все це відбувається під моїм особистим контролем. Нині в розробці перебуває досить велика кількість чиновників. Факти уточнюються, збирається доказова база. У нас досить велика кількість осіб, які вже засуджені, але ще більше нам належить виявити", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін заявив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом, проте тільки на умовах окупантів.

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