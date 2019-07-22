Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Доводиться випалювати залізом!" Пушилін висунув нове звинувачення проти України

4.6т Читати матеріал російською

Глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилін звинуватив українську владу в корупційних схемах.

"Корупцію доводиться випалювати розпеченим залізом і, на жаль, ця спадщина у нас дуже міцно вселилася в головах не тільки чиновників, а й громадян. І тут підхід має бути з двох сторін: потрібно відвикати давати хабарі, натомість боротися з чиновницьким свавіллям", — заявив він в інтерв'ю ФАН.

На думку Пушиліна, люди не вірять, що ситуацію можна змінити, зламати.

Денис Пушилін

Денис Пушилін

Антикор

Новини
Зеленський може припинити війну? Пушилін виступив із заявою

"А ми в рамках законного поля, звичайно ж, можемо діяти тільки виходячи із заяв, звернень тощо. Зараз на кожну заяву правоохоронні органи реагують, і все це відбувається під моїм особистим контролем. Нині в розробці перебуває досить велика кількість чиновників. Факти уточнюються, збирається доказова база. У нас досить велика кількість осіб, які вже засуджені, але ще більше нам належить виявити", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пушилін заявив, що "республіка" готова до прямого діалогу з Києвом, проте тільки на умовах окупантів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
31
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel