Довів матір до лікарні: з'ясувалися нові страшні факти про вбивцю Даші Лук'яненко

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов майже не спілкувався з родиною, був вельми замкнутним, а одного разу навіть довів матір до лікарняного ліжка.

Сім'я всіляко заперечує, що могла знати про страшний злочин, який скоїв хлопець. Мати, батько і брат стверджують, що в той час якраз були в Одесі, а потім не помітили нічого, так як Микола ретельно відмив хімією весь будинок, повідомляє ТСН.

Родичі кажуть, що він не йшов на контакт. "Працював в Одесі – розлютився, приїхав, різко звільнився – після цього закрився, нічого нікому не розповідає. Намагалися з ним розмовляти. Мама намагалася щось зробити, але поки вона не потрапила в лікарню – він не заспокоївся. У мами з серцем проблеми – вона переживала", – розповів брат Олександр Тарасов.

Микола Тарасов

Слідство ж відпрацьовує зараз найрізноманітніші мотиви такої поведінки.

"Це все було зроблено на сексуальному грунті, безумовно, це все пов'язано, можливо, і з тривалим утриманням від нормальних контактів. Є у нас ще одне припущення, поки цей мотив буде відпрацьовуватися. Наслідок – воно теж з цим всім пов'язане", – підкреслив глава місцевої поліції.

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття у танцювальний гурток.

Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня родичі 11-річної Дар'ї впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката. Правоохоронці розповіли, що хлопцю загрожує довічне ув'язнення.

Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко житель Іванівки Одеської області зізнався у скоєному.

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