"Довести не складно": журналіст розповів про зв'язки Єфремова з терористами "ЛНР"

Журналіст і колишній прокурор Сергій Іванов навів докази того, що екс-глава фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов був пов'язаний з терористами "ЛНР".

"Як відомо, зараз Єфремова судять в Старобільському районному суді Луганської області. Я був там на допиті і на власні очі бачив цю худобу з чесними комсомольськими очима, яка з обуренням відкидає всі звинувачення в сепаратизмі і державній зраді. Не здивуюся, якщо він відновив собі невинність, хоча істоти такого роду народжуються вже зашквареними у всіх сенсах цього неймовірно прекрасного у своїй багатозначності епітета", - про це він написав у Facebook.

За його словами, одне з головних питань, яке підживлює захист, неочевидність зв'язку Єфремова з терористами "ЛНР".

"Воно б не мало настільки вирішального значення, якби 2 роки тому ГПУ дослухалась до порад скромних, але розумних доброзичливців і не продала справи декількох дуже важливих покидьків, які замість того, щоб давати в обмін на угоду зі слідством дуже важливі свідчення, відразу стали на лижі. Але навіть попри цей прикрий факт довести зв'язок Єфремова з бойовиками не складно. Зрештою, якщо це можу зробити я, пересічна людина, яка не має жодних ресурсів окрім когнітивних і комунікативних, то такий монстр як ГПУ мав би зробити це давно", - підкреслив Іванов.

Він показав знімок один, де зображений Єфремов. Відзначається, що фото було зроблено за 2-3 роки до війни на сході України.

фото 1

"Зверніть увагу на чоловіка в капелюсі. Це Ліван Легович Мамаладзе, колишній грузинський політик, якого не встиг посадити Саакашвілі (екс-президент Грузії. - Ред.), хоча дуже хотів. Спочатку Мамаладзе втік до Росії, звідки був розподілений в Луганськ, де працював майже 8 років на Єфремова, після чого був призначений на посаду консультантом секретаря РНБО України Клюєва і голови АП Льовочкіна", - додав Іванов.

Він розповів, що після перемоги Євромайдану Мамаладзе повернувся до Луганська, де займався питаннями підготовки "руської весни", а також іншими дорученнями Єфремова.

"На Фото 2 ви можете побачити, як він фіксує мітинг активістів біля приватного будинку Єфремова 2 березня 2014. Фото 3. Мамаладзе спілкується з ватажком бойовиків Болотовим в захопленій луганської мерії 5 травня 2014 року, в день проголошення "референдуму". До речі, тут він вже не громадянин Грузії Леван Легович Мамаладзе, а громадянин України Лев Йосипович Могилевський", - розповів екс-прокурор.

фото 2

З таким ім'ям Мамаладзе продовжує працювати на окупованій території в якості радника "керівників ЛНР", і бере участь в невдалій спробі створення "Бессарабської народної республіки".

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"11 травня 2014 року, день проведення сепаратистського "рефендуму" Мамаладзе-Могилевський проводить у компанії сина Єфремова, Ігоря, а також Едуарда Лозовського, штатного схемника Єфремова. Вони обідають у луганському ресторані "Па de Прованс". Разом з ними за перебігом "референдуму" спостерігають Заза Зухбая, екс-заступник мера Луганська і екс-директор ЛДТРК Родіон Мірошнік, який у подальшому стає радником Плотницького. Наразі всі ці особи переховуються у Москві", - повідомив Іванов.

За його словами, з початку бойових дій і до дня затримання Єфремова Заза Зухбая - у Києві, після чого зникає. Крім того, людина екс-глави фракції Партії регіонів Володимир Пристюк, який був головою Луганської ОДА, живе в Києві, звідки керує бізнесом на окупованій і неокупованої територіях Луганської області.

"Дивним чином він нікого не цікавить. Ще одна людина Єфремова, причетна до організації і проведення сепаратистського "референдуму" - екс-мер Луганська Сергій Кравченко - мешкає у Карлових Варах і попри купу свідчень щодо його причетності до злочинів проти держави українськими правоохоронцями не переслідується. Доповідь закінчено. Генеральна Прокуратура України, не дякуйте", - резюмував Іванов.

Як повідомляв "Обозреватель", в 2017 році ГПУ з'ясувала, що Єфремов перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.