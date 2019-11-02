"Доведеться сидіти в СІЗО": суд вирішив долю Дубневича. Він відреагував

Народний депутат групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич висловив невдоволення рішенням суду про запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави.

Політик заявив, що це занадто велика застава і він не знає, як зібрати таку суму, передає "Громадське".

"Рішення судді навіть більше, ніж те, що прокурори просили. Я не знаю, як зможу знайти 100 мільйонів", – сказав Дубневич.

"Якщо я не знайду кошти, то доведеться сидіти в СІЗО", – заявив він, додавши, що буде подавати апеляцію на рішення.

Ярослав Дубневич

"Де я візьму 100 миллионов? Чи не задоволений я рішенням, тому что завеліка застава" - депутат Дубневич прокоментував решение суду, Який звертаючись Запобіжний Захід у виде застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD - hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Дубневича 31 жовтня. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

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